El marido de Begoña ordena a su cuadrilla amenazar a los jueces para intentar salvar a su mujer

La deriva autoritaria de Pedro Sánchez es de cuidado.

Y es que ya no se tapan.

Los intentos del Gobierno Sánchez por controlar y manejar la Justicia a su antojo no son nuevos, pero parece que se aceleran tanto por el inminente juicio a su mujer como por el de su hermanísimo, David Sánchez. Además, porque cada día se acerca la obligación de convocar elecciones en un panorama muy negro.

Por todo esto, el marido de Begoña, hasta el cuello por la corrupción de su Ejecutivo, de su partido y de su círculo íntimo, ha ordenado a su cuadrilla arremeter contra el juez Juan Carlos Peinado por tener la «osadía» de procesar a su esposa por cuatro delitos tras cerrar dos años de investigación sobre sus opacos negocios.

El magistrado ha resuelto enviar a juicio a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, por los que se enfrenta a una pena de hasta 15 años.

Sin embargo, para Moncloa y Ferraz, así como para sus terminales mediáticas, esto es parte de una operación de la ultraderecha. La explicación es irrisoria: que todo se basa en recortes de prensa. Y, como la cosa ya no cuela, han pasado de la crítica al sistema judicial al ataque directo contra el juez Peinado.

Primero, con Sánchez pidiendo que «la justicia haga justicia». Es decir, que el presidente del Gobierno estima que la justicia no está haciendo justicia, sino otra cosa.

Liderando la carga se encuentran el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López.

Ayer trascendió que el «ministro perejil» presionó a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, para que sancionara a Peinado, buscando que se archivara la investigación. En su cinismo, Bolaños llegó a decir que magistrados le han mostrado su apoyo, pese a que la gran mayoría de las asociaciones de jueces han criticado sus presiones.

Patxi López ha sido menos discreto, amenazando desde la sala de prensa del Congreso: «El tiempo y la justicia real pondrán a cada uno en su sitio, y eso incluye al juez Peinado».

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este miércoles, 15 de abril, junto al diputado de la Asamblea de Madrid Ismael Sirio López.