El diputado de VOX expulsado del Pleno cuenta los insultos que recibió

En La Burbuja de este jueves, 16 de abril, tenemos al protagonista de uno de los ataques más vergonzosos en el Congreso: José María Sánchez. El diputado de VOX, tras ser insultado en reiteradas ocasiones, fue expulsado tras reclamar al presidente desde su asiento. Sin embargo, las imágenes que han difundido desde la izquierda son las protestas airadas de Sánchez desde la mesa de la Presidencia.

Nos contará todo lo que ocurrió y cómo desde el PSOE y el resto de bancadas de la izquierda han manipulado el asunto, llegando a compararlo con Tejero.