Macarena Olona da un aviso severo a Rojo con la que se va a liar por la entrada masiva de ilegales

Macarena Olona (Alicante, 1979) no deja indiferente a nadie.
La exdiputada en el Congreso por VOX —sin lugar a dudas, una de las mejores parlamentarias de los últimos años con memorables intervenciones que desquiciaban a la izquierda— vuelve al plató de Periodista Digital para compartir sus posturas sobre distintos asuntos de la actualidad política en Tiempo de hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo que invita a reflexionar.
En su afable conversación ha dejado unas frases muy interesantes:
«El mundo mediático no es mi hábitat natural; participo en medios cuando creo que puedo aportar».
«Me han llamado de muchas televisiones para hablar sobre VOX, pero no he aceptado».
«Marlaska no tiene la mejor opinión de mí, pero yo tampoco de él. Defiendo la ley y el orden».
«Esta es la primera regularización masiva que se hace a espaldas del Congreso».
«El Consejo de Estado ya ha advertido de los peligros de esta regularización masiva».
«El Gobierno de Sánchez está obviando la opinión de los expertos, como hicieron con el ‘solo sí es sí’».
«La Policía advierte que no hay medios para tramitar la regularización masiva y el Gobierno no los escucha».
«Se está favoreciendo una mano de obra muchísimo más barata que la nacional».
«Esta regularización masiva favorece a las mafias de trata de personas».
«Manuel Gavira es una elección acertada de VOX para Andalucía».
«María Jesús Montero proviene del momento más oscuro en Andalucía».
«La red clientelar del PSOE en Andalucía es muy fuerte; eso evita su desplome total».
«María Corina es un referente para mí por su lucha y sus sacrificios».
«La salida al problema en Venezuela deben ser elecciones».
«Delcy sabe que, si no responde a cada tirón de correa de la Administración Trump, va a recibir mucho más que un corrientazo».
«No soy antieuropeísta, pero no comulgo con la política actual de la UE».