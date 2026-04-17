Macarena Olona da un aviso severo a Rojo con la que se va a liar por la entrada masiva de ilegales

Macarena Olona (Alicante, 1979) no deja indiferente a nadie.

La exdiputada en el Congreso por VOX —sin lugar a dudas, una de las mejores parlamentarias de los últimos años con memorables intervenciones que desquiciaban a la izquierda— vuelve al plató de Periodista Digital para compartir sus posturas sobre distintos asuntos de la actualidad política en Tiempo de hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo que invita a reflexionar.

En su afable conversación ha dejado unas frases muy interesantes: