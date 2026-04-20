‘Chiqui’ Montero, desahuciada en Andalucía, va al Senado y cava más honda su fosa

Pintan bastos para María Jesús Montero.

La «mujer más poderosa de la historia de la democracia» acude hoy al Senado para quedar retratada —por sus evasivas, silencios y respuestas erradas— por los presuntos chanchullos que ocurrieron en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante su gestión al frente del Ministerio de Hacienda.

Para intentar desviar la atención, «Chiqui» Montero asegura que su presencia es una estrategia para sacarla de la campaña en Andalucía, de la que es candidata de Pedro Sánchez y donde las encuestas auguran que obtendría el peor resultado histórico del PSOE en una comunidad que ha sido tradicionalmente un bastión de los socialistas.

La gestión de la SEPI, dependiente de Hacienda, está llena de situaciones sospechosas. Uno de los principales aspectos es que fue fundamental para los rescates de las aerolíneas Air Europa (475 millones de euros) y, especialmente, de Plus Ultra (53 millones), que se encuentra bajo investigación.

Más peliagudo para Montero es lo que rodea al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, quien era su hombre de confianza, procedente del PSOE andaluz. Fue interventor autonómico y secretario general de Innovación, Industria y Energía en el último Gobierno de Susana Díaz.

Fernández Guerrero, nombrado en el cargo por el Gobierno en junio de 2018, dimitió en octubre de 2019 por su imputación en el caso Aznalcóllar, que investigaba el supuesto amaño del concurso internacional para los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes. Finalmente fue absuelto. Sin embargo, Montero tardó 16 meses en nombrar sustituto.

No obstante, quien fuera hombre de confianza de «Chiqui» Montero se encuentra nuevamente salpicado por adjudicaciones opacas. Está siendo investigado por la Audiencia Nacional por el presunto cobro de mordidas. En la misma causa también está señalada la fontanera de Ferraz Leire Díaz.

La candidata del PSOE en Andalucía también se ha visto envuelta en el escándalo por las relaciones de su jefe de gabinete, Carlos Moreno, con Víctor de Aldama, comisionista de la trama Koldo. El «nexo corruptor» habría sobornado al colaborador de Montero para obtener beneficios fiscales.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este lunes, 20 de abril, junto al subinspector de Policía Alfredo Perdiguero.