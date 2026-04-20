¡Piden 24 años de cárcel para Begoña Gómez! Albert Castillón lo ve claro

Begoña Gómez va a pasar muy mala noche. De esas que ni para un lado ni para el otro. Todo son desvelos y malos sueños. Y no es para menos.

Hazte Oír ha dado un nuevo paso en la causa de la esposa del presidente socialista y ha elevado al máximo la presión judicial. La acusación particular ha pedido para ella 24 años de cárcel y ha reclamado también medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días. Esto es tremendo.

En ‘La Burbuja’ de este lunes 20 de abril vamos con ello y con mucho más, y de paso, os traemos aquí el corte de Bertrand Ndongo (Periodista Digital), entrevistando al abogado de la organización y explicándolo todo al detalle: