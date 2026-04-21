La razón oculta por la que Sánchez regulariza en masa y a toda prisa a delincuentes extranjeros

Lo de la regularización masiva de inmigrantes impulsada por Pedro Sánchez —a propuesta de Podemos— cada vez se ve peor.

Las prisas y las malas formas —ni siquiera ha pasado por el Congreso, a diferencia de ocasiones anteriores en las que se realizó— ya levantan sospechas.

El resultado era el que todos advertían que iba a ocurrir: caos total.

Largas colas, organismos colapsados y falta de información han sido los primeros resultados.

Pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha ido más allá.

El marido de Begoña abre la puerta a la regularización de reclusos extranjeros a través de una circular del Ministerio del Interior, según detalla El Español. La acción ha generado inquietud entre funcionarios y policías.

La oposición advierte sobre los riesgos para la seguridad nacional por la probabilidad de que delincuentes que se encuentran en prisión preventiva —situación en la que pueden estar hasta cuatro años— se regularicen, ya que no cuentan con sentencia firme.

Desde la izquierda aseguran que esto no pasará porque cada caso se analizará individualmente. ¿Pero cómo se podrá realizar cada revisión si todo ha colapsado en el primer día?

La razón ‘oculta’ de esta acción es la misma por la que el marido de Begoña hace todo: para crispar y generar caos. Sabe que esa es la vía que tiene para poder permanecer en La Moncloa.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este martes, 21 de abril, junto al abogado de Hazte Oír Javier María Pérez-Roldán.