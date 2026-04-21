El hijo de Soros pagó la fiesta de Pedro Sánchez con Lula y Petro

En lo que solo puede describirse como un festival del progresismo global en decadencia, los líderes de la izquierda iberoamericana —Claudia Sheinbaum (México), Gustavo Petro (Colombia), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Pedro Sánchez (España)— se reunieron este 18 de abril de 2026 en Barcelona para la IV Cumbre “En Defensa de la Democracia”. Convocada por Sánchez y Lula, el evento reunió a una docena de mandatarios y figuras progresistas de Europa, América Latina y África bajo la bandera de frenar la “ola de la ultraderecha” y contrarrestar el influjo de Donald Trump.

Oficialmente, se trató de un encuentro para “proteger el multilateralismo”, reformar la ONU, promover la paz, combatir la desinformación y hasta proponer destinar el 10% del gasto militar mundial a reforestar el planeta. Criticaron implícitamente a Trump, a Israel en el contexto de Irán y al “autoritarismo” de derechas, mientras se autoproclamaban defensores de la democracia verdadera.

Pero la hipocresía es palmaria. Estos mismos líderes que se erigen en salvadores de la democracia presiden o han presidido gobiernos marcados por erosión institucional, clientelismo, inflación descontrolada, inseguridad rampante y coqueteos con regímenes autoritarios.

Para analizar esta y otras cuestiones, Josué Cárdenas aborda lo último de la actualidad política del momento en una nueva edición de ‘La Burbuja’.