Pedro Sánchez miente hasta al médico: ¡el Peugeot eran dos Mercedes de lujo!

Todo en Pedro Sánchez es falso.

Ha hecho de la mentira una forma de vida y de la falta de valores su política.

Y desde su origen.

Hoy hemos conocido que la épica historia de que el marido de Begoña recorrió España en un Peugeot 407 para recuperar el control del PSOE fue puro marketing político.

Ketty Garat ha desvelado la verdadera historia del vehículo que se convirtió en un emblema del sanchismo y que, como todo lo que tiene que ver con Sánchez, es mentira. En realidad, el político viajaba en un Mercedes de lujo de unos 70.000 euros.

La periodista desvela que en realidad eran dos vehículos de la marca alemana, porque estaban supeditados al Plan Alternative, un servicio de renting de la propia fabricante que obligaba a cambiar de utilitario a los tres años.

El Mercedes blanco Clase C era propiedad de Juanma Serrano y lo eligió tras ver un anuncio de televisión protagonizado por el chef Dabiz Muñoz.

Pero la cosa empeora.

Como eran conscientes de que llegar en un coche de lujo para hablar de reivindicaciones no quedaba bien, Serrano dejaba el coche a unos 300 metros de las «casas del pueblo» del PSOE y, así, Sánchez entraba a pie para dar la impresión de cercanía.

Sánchez es más falso que un billete de tres euros y miente hasta al médico.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este miércoles, 22 de abril, junto al periodista y escritor Eduardo García Serrano.