PP y VOX alcanzan un acuerdo en Aragón

Se acabó la incertidumbre en las Cortes de Aragón.

Tras un periodo de tira y afloja que amenazaba con llevar a la comunidad a una repetición electoral, el Partido Popular y VOX han sellado finalmente el acuerdo que convertirá al popular Jorge Azcón en el próximo presidente del Ejecutivo aragonés.

El pacto, que se ha cocinado a fuego lento para evitar los errores de otras comunidades, supone un vuelco histórico en el mapa político de la región, poniendo fin a la etapa de Javier Lambán y enviando un mensaje claro a La Moncloa: el bloque de la derecha está listo para gobernar.

El documento, que consta de varios puntos estratégicos, busca revertir las políticas de la izquierda de los últimos ocho años. Estos son los pilares fundamentales:

Revolución fiscal: Una bajada drástica de los impuestos autonómicos, con especial énfasis en el IRPF y la bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Libertad de elección: Se garantiza el derecho de los padres a elegir el centro educativo de sus hijos y se blindará la educación concertada frente a los «ataques ideológicos». Apoyo al sector primario: Un plan de choque para la agricultura y la ganadería, sectores estratégicos en Aragón, que se sienten «abandonados» por las agendas ecologistas de Madrid y Bruselas. Simplificación administrativa: Reducción de la «grasa política» y eliminación de organismos innecesarios para centrar el gasto en Sanidad y Servicios Sociales.

Aunque los detalles sobre el organigrama se pulirán en las próximas horas, se confirma que VOX tendrá una presencia activa en el Ejecutivo. La formación liderada por Santiago Abascal no solo buscaba un apoyo externo, sino entrar en el Gobierno para asegurar el cumplimiento de lo firmado.

«Este no es un acuerdo de fotos, es un acuerdo de gestión. Aragón necesita un cambio real y este pacto es la herramienta para conseguirlo», afirman fuentes cercanas a la negociación.

Para hablar de este y otros asuntos estarán con Josué Cárdenas en ‘La Burbuja’, Benjamín Santamaría, redactor de ‘OkDiario’, Blanco Corredoira, abogado y escritor y Juan Velarde, redactor de Periodista Digital.