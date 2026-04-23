Detrás de la pared: salen los vídeos del vergonzoso intento de pucherazo de Pedro Sánchez durante el Comité Federal de 2016

Un escándalo en toda regla.

Cierto es que ya se supo lo que pasó en Ferraz el 1 de octubre de 2016.

Pero ahora ese relato viene aderezado con unos vídeos que son la mar de elocuentes.

Mientras el Comité Federal del PSOE se desangraba en una maratoniana reunión de más de 12 horas, los fieles a Pedro Sánchez intentaron consumar un pucherazo en toda regla: una urna escondida de tapadillo en un cuartucho trasero, sin censo, sin interventores y sin las mínimas garantías democráticas.

Ahora, años después, salen a la luz los vídeos exclusivos que muestran la maniobra en todo su descaro. Imágenes que retratan el forcejeo, los gritos de «¡fuera, sinvergüenzas!» y el momento en que Susana Díaz plantó cara al entonces secretario general.

En la sala Ramón Rubial de la sede de Ferraz, el ambiente era irrespirable. Pedro Sánchez se resistía a dimitir tras la debacle electoral y su negativa a facilitar la investidura de Mariano Rajoy. Su número dos, César Luena, ordenó preparar una urna en un espacio oculto tras una mampara o pared improvisada. El objetivo: votar a toda prisa un Congreso extraordinario y unas primarias exprés que le permitieran aferrarse al poder.

Los vídeos a los que ha tenido acceso ‘The Objective’ muestran cómo un pequeño grupo de pedristas se dirige hacia ese cuartucho. Apenas media docena de personas llegó a depositar su voto antes de que la operación saltara por los aires.

Los críticos, liderados por el sector susanista, estallaron: «¡Pucherazo!», «¡Sinvergüenzas!», «¡Fuera!».

Josep Borrell llegó a reprocharle directamente a Sánchez:

Así no se pueden hacer las cosas.

Susana Díaz, visiblemente emocionada, tomó el micrófono y lanzó un discurso que hoy resuena como profético:

El PSOE es mucho más importante que todos y cada uno de nosotros. Ni mamparas, ni mesas, ni órdenes… ¡Basta ya! Hay compañeros llorando en esta sala.

🟡 THE OBJECTIVE accede a los vídeos exclusivos del Comité Federal del PSOE en octubre de 2016 que defenestró a Pedro Sánchez. ➡️ En las imágenes se puede ver cómo dos trabajadores del PSOE sacan una urna de un «cuartucho» situado detrás de la mesa de la dirección federal. pic.twitter.com/AMxDFGxsf6 — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) April 23, 2026

En las imágenes se ve a una diputada derrumbada en el suelo junto a una papelera, entre lágrimas, mientras el caos se apoderaba del máximo órgano entre congresos del partido.

La maniobra fue tan burda que ni siquiera contaban con un censo actualizado ni interventores de las distintas corrientes. La urna clandestina, colocada “de tapadillo” por orden directa de la dirección sanchista, pretendía fabricar una victoria exprés. Pero el intento fracasó estrepitosamente. La votación tuvo que suspenderse y acabó haciéndose a mano alzada, donde Sánchez fue derrotado de forma humillante.

Aquella jornada pasó a la historia como el ‘Comité Federal de Puerto Hurraco‘ por el nivel de enfrentamiento interno.

Más de 253 miembros natos del órgano fueron testigos de cómo el partido se rompía en directo. Sánchez, con la mandíbula tensa y los puños apretados, intentaba mantener el control mientras sus rivales le arrebataban el micrófono una y otra vez.

Los nuevos vídeos, obtenidos durante la preparación de libros sobre la época, no dejan lugar a dudas: fue un intento de pucherazo en toda regla. Una operación coordinada desde la cúpula que pretendía burlar las reglas internas del PSOE para salvar el pellejo político de su líder.

Al final del día, Pedro Sánchez dimitió como secretario general. Pero, evidentemente, no tardaría en regresar con su famosa ‘banda del Peugeot fake’ y reconquistar el partido.

Aquel bochorno de 2016 quedó enterrado… hasta ahora.