Sánchez planea otro pucherazo en las generales como hizo dentro del PSOE en 2016

El autoritarismo de Pedro Sánchez, como la corrupción que lo rodea, se encuentra en su génesis política.

Hoy han trascendido los vídeos que demuestran cómo el marido de Begoña intentó dar un pucherazo durante el Comité Federal del PSOE en 2016, lo que terminó con su salida de Ferraz y su famoso tour en España en el Peugeot. Un coche que finalmente, era un Mercedes de lujo y que ocultó por eso de que ‘no quedaba bien’ hablar de defender a los obreros y menos favorecidos rodeado de lujo.

Pero lo del pucherazo, a diferencia del pufo del Peugeot, es muy grave.

Y lo es, porque retrata directamente el desprecio de Sánchez por la democracia y por las normas mínimas. Verifica -aunque lo sabemos desde hace mucho- que no tiene niguna línea roja.

Ese Comité Federal fue un punto de inflexión en el que el actual líder de los socialistas «mató» al PSOE tradicional que aunque malo, al menos respetaba las normas y leyes.

A partir de ahí, se explican sus vergonzosos pactos para alcanzar y atornillarse en Moncloa. Primero con Podemos -el mismo que le «quitaba el sueño»-, después con Bildu -«no vamos a pactar, si quiere se lo digo 20 veces»- o con Junts -aseguró que traería al prófugo Puigdemont para que respondiera por sus actos «Yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y a que rinda cuentas ante la justicia española»-, por no entrar en sus cesiones y medidas anticonstitucionales durante estos años al frente del Ejecutivo.

El pucherazo de 2016 es una advertencia del que planea para las próximas elecciones generales porque sabe, como lo sabía en ese Comité Federal, que no tiene posibilidades de ganar.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este jueves, 23 de abril, junto al asesor empresarial Israel Cabrera y la influencer Marta García, más conocida como AhorraconMarta.