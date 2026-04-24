Sánchez ‘compra’ el silencio de Page, Susana Díaz y otras víctimas de su pucherazo

Arrastrados.

Así se encuentran todos los que se enfrentaron a Pedro Sánchez en su ascenso al poder dentro del PSOE. Incluso después de que haya vuelto el tema sobre el intento de pucherazo que dio el marido de Begoña en el Comité Federal y que se saldó con su caída en desgracia, aunque después recuperó el poder en Ferraz.

Todas las víctimas de entonces, como Susana Díaz, Patxi López, Carlos Martínez o Eduardo García-Page, e incluso los primeros en «traicionar» a Sánchez, como sus «amigos» Óscar López y Antonio Hernando, hoy son más cómplices que afectados guardando silencio sobre los hechos.

Como si no fuera suficiente todo lo que ocurrió en ese cónclave socialista, para los que todavía dudan de los ticks autoritarios de Sánchez hay que recordar los mensajes de WhatsApp de Santos Cerdán a Koldo García durante las primarias de 2014 —Sánchez contra Edu Madina— que son claros en cuanto a que los fraudes electorales no eran nada nuevo para el marido de Begoña: «Cuando termine, apuntas como que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas».

Pero es que hay más mensajes que ahondan en este asunto. Esta vez los de Koldo a su mujer, en los que hablan de «meter» votos falsos, como las menciones a «meter los votos de los cuatro rumanos», para asegurar la victoria de Pedro Sánchez frente a Susana Díaz y Patxi López, lo que arroja todavía más dudas sobre estos procesos internos en Ferraz y que los ‘afectados’ prefieren mantenerse callados.

Lo peor es que todas esas víctimas del sanchismo hoy prefieren «no hablar de eso» para no perder sus cómodas poltronas bien sea en ministerios, en el Congreso o en el Senado.

La única que habla claro es Soraya Rodríguez. La que era portavoz del PSOE en esos años -y abandonó la formación en 2019- lo dice claramente: hubo un intento de pucherazo porque querían esconder la urna —que ni siquiera era transparente— detrás de una mampara; no querían nombrar interventores ni hacer listados para saber quién había votado.

Y todavía los palmeros sanchistas tienen el tupé de afirmar frente a una cámara que eso no fue así. Porque, claro, ¿a quién va a creer uno, a sus ojos o a ellos?

Desde la tesis falsa, pasando por las saunas del padre de Begoña, las sombras de las primarias y los incumplimientos de sus promesas sobre no pactar con Bildu, Podemos o Junts, toda la carrera política de Pedro Sánchez se basa en la mentira y en traspasar todas las líneas rojas.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este viernes, 24 de abril, junto al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad.