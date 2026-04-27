El Teniente Coronel de la UCO que el PSOE acosó, desmonta a Ábalos, Koldo, Cerdán y pone en capilla a Sánchez

Ni el guion de Uno de los nuestros.

Lo que se ha cocido en el PSOE desde que Pedro Sánchez rompió Ferraz ha sido digno de una película de mafiosos: pucherazos, chanchullos, enchufes, prostitutas y, finalmente, traiciones.

Y el escándalo no para de crecer.

La trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo sigue escalando, y apenas estamos en el juicio por las mascarillas, una de las tantas derivadas que componen esa maraña de chanchullos.

Hoy, Ketty Garat ha desvelado que fue Santos Cerdán quien filtró información detallada sobre la doble vida del exministro de Transportes: sus frecuentes relaciones con prostitutas —incluida la conocida Jésica Rodríguez—, los gastos excesivos y presuntamente manipulados que presentaba en su etapa como secretario de Organización del PSOE y otros excesos que ya entonces apuntaban a un estilo de vida incompatible con la imagen pública del partido.

Mientras Cerdán filtraba esas informaciones, acusaba a las feministas dentro del PSOE de ser las responsables.

El objetivo no era solo apartar a Ábalos del poder, sino airear el componente más escabroso —la prostitución y el machismo explícito en audios y comportamientos— para desviar la atención de la verdadera trama de corrupción: las presuntas mordidas, adjudicaciones amañadas de obras públicas y comisiones que, según los informes de la UCO, involucraban, además del exsecretario de Organización del PSOE, a Koldo García y al propio Cerdán.

A esto se suma la declaración del teniente coronel de la UCO Antonio Balas en el Supremo por la trama de las mascarillas, una de las derivadas del caso Koldo.

El testimonio del guardia civil desmonta la tesis de la defensa de Ábalos y Koldo al señalar que «Ábalos es un miembro cualificado».

En este sentido, ha detallado que «el ministro hace lo más grande. Es el que abre negocios, el que tiene la capacidad de llevar a Aldama y a sus socios donde ellos mismos no tienen capacidad de llegar. Por eso cobra lo que cobra y le dan lo que le dan. Y, cuando exige, le pagan», según informa El Español desde el juicio.

El caso Koldo no es solo el escándalo de unos «chorizos» dentro del Gobierno, sino la historia del sanchismo y de cómo la cúpula socialista convivió con la corrupción y el abuso de poder. De cómo no tienen límites e incluso son capaces de vender a sus «amigos», aireando lo más sórdido y personal para tapar sus miserias.

Y después se escandalizan cuando los etiquetan de mafia.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este lunes, 27 de abril, junto al periodista Álex Navajas.