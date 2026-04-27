'LA BURBUJA'

Santos Cerdán desviaba la atención de la corrupción del PSOE con las p*tas

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Brutal ‘La Burbuja’ que se viene este lunes 27 de abril de 2026.

Vamos con una de esas que tanto gusta al respetable (e indigna por igual): las putas del PSOE.

Y es que se han especializado en el Partido Socialista, casi a la misma vez que hablaban de abolición, de utilizar los servicios bien antiguos de compañía de mujeres a hombres. Con Ábalos, Cerdán, Koldo, Aldama y tantos otros a la cabeza, no diremos cuál utilizaba lo servicios ni cuál otro utilizaba a los que utilizaban los servicios o se aprovechaba de ellos. El caso es que aquí está pringado absolutamente todo el mundo. Y por eso, están en banquillos, cárceles, o cuartelillos colaborando con la Justicia.

Y mientras tanto tenemos que aguantar que ministrillas sanchistas de poca monta vayan por las teles intentando vender dignidad y limpieza. ¡Váyanse por donde han venido!

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