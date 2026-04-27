La traición perfecta en el PSOE: Cerdán aireó los castings de p*tas de Ábalos para tapar sus propias mordidas

Es el escándalo que no para de crecer.

Mientras la trama Koldo salpica cada vez más alto en el PSOE y la UCO de la Guardia Civil sitúa a Santos Cerdán en la presunta cúpula de una red de comisiones y amaños en obras públicas, un mensaje revelador desvela el papel clave que jugó el navarro en la caída de su predecesor José Luis Ábalos.

En noviembre de 2021, cuando Ábalos aún era una figura poderosa en Ferraz y en el Gobierno, Santos Cerdán actuó como emisario ante medios de comunicación.

Envió información detallada sobre la doble vida del exministro de Transportes: sus frecuentes relaciones con prostitutas —incluida la conocida Jésica Rodríguez—, los gastos excesivos y manipulados que presentaba en su etapa como secretario de Organización del PSOE, y otros excesos que ya entonces apuntaban a un estilo de vida incompatible con la imagen pública del partido.

El objetivo, según la investigación de ‘The Objective’ que ahora cobra nueva relevancia, no era solo apartar a Ábalos del poder.

Era encapsular el escándalo en él. Airear el componente más escabroso —la prostitución y el machismo explícito en audios y comportamientos— servía para desviar la atención de la verdadera trama de corrupción: las mordidas, las adjudicaciones amañadas de obras públicas y las comisiones que, según los informes de la UCO, involucraban a Ábalos, Koldo García y al propio Cerdán.

Este último mostró su hartazgo con la situación y dejar claro que ya estaba siendo muy caro el precio que estaba pagando el PSOE por tapar las juergas eróticas festivas del entonces ministro de Transportes:

Yo me comprometí en no salir y dejarte mal y nadie está saliendo, es más nos están dando por no salir a defenderlo.

De esta forma, Cerdán lograba dos objetivos simultáneos:

Neutralizar a un rival interno que controlaba una parte importante de la estructura del partido y limitar el daño a Pedro Sánchez y a la dirección federal, presentando el caso como un asunto de vicios personales de un solo dirigente en lugar de un sistema organizado de corrupción.

Con estas maniobras de Cerdán empezó todo. El amigo de Abalos filtró información sobre él mientras acusaba de hacerlo a las feministas del partido. Una operación para tapar su propia corrupción y la de su propio partido.

👇👇👇https://t.co/ZBedWqTrPA — Ketty Garat (@KettyGarat) April 27, 2026

Años después, los audios intervenidos por la Guardia Civil y los informes de la UCO han desmontado esa estrategia. Las conversaciones grabadas por Koldo muestran cómo Ábalos, Cerdán y el propio asesor se repartían presuntamente comisiones de empresas como Acciona a cambio de favorecer adjudicaciones millonarias.

Mientras tanto, los mismos protagonistas aparecían en grabaciones pactando castings de prostitutas durante actos de campaña del PSOE en 2019, en plena ofensiva feminista del partido.

La traición de Cerdán a Ábalos, documentada en un mensaje enviado directamente a un medio, se revela hoy como una operación de control de daños que buscaba sacrificar al chivo expiatorio para salvar al resto de la estructura. Una maniobra que, con el paso del tiempo y el avance de las investigaciones judiciales, parece haber sido insuficiente.

Ábalos, expulsado del PSOE y apartado de toda responsabilidad orgánica, ha advertido en varias ocasiones que «no caerá solo». Cerdán, por su parte, dejó todos sus cargos tras las últimas revelaciones de la UCO que lo señalan directamente como gestor de pagos ilícitos.

El caso Koldo ya no es solo el escándalo de las mascarillas o de un asesor ambicioso. Es la historia de cómo una parte de la cúpula socialista convivió con la corrupción y el abuso de poder, y de cómo intentaron taparlo aireando primero lo más sórdido y personal.