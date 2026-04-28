'BURBUJA'

¡Cristina Fallarás y Sarah Santaolalla desmentidas por una feminista!

Archivado en: Periodismo Online

En una nueva entrega de La burbuja, el debate sobre feminismo, discurso público y actualidad política sube de temperatura con la participación de Raque Ogando como invitada principal.

El programa analiza y confronta algunas de las afirmaciones y planteamientos defendidos públicamente por Cristina Fallarás y Sarah Santaolalla, abriendo un intenso coloquio sobre las distintas corrientes dentro del feminismo y sus contradicciones en el debate mediático actual.

Las intervenciones públicas de Sarah Santaolalla y Cristina Fallarás han estado rodeadas de polémica en diversas ocasiones, especialmente en redes sociales y espacios televisivos, donde sus opiniones sobre feminismo, política y actualidad han generado fuertes reacciones. Este martes 28 de abril de 2026, quedarán desmontadas sus mentiras.

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