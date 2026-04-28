  • ESP
    España América
Periodismo Periodismo Online

LA CÁRCEL DE SOTO DEL REAL, UN 'PHOTOCALL' IMPROVISADO

¡Cómo está el cuerpo de la Guardia Civil! Amonestación para varios efectivos de la Benemérita por hacerse selfies con Ábalos y Koldo

Se trata de una vulneración de las normas de conducta y profesionalidad que rigen el servicio de escolta y traslados de presos

José Luis Ábalos y Koldo García.
José Luis Ábalos y Koldo García.
Archivado en: Guardia Civil | José Luis Ábalos | Koldo García | Periodismo | Periodismo Online

Más información

Koldo, Abalos, Sánchez, el PSOE y el Peugeot

Koldo García baraja soltar todo contra Pedro Sánchez en el Supremo

Es para miccionar y no echar gota.

Varios guardias civiles han sido amonestados de forma verbal por sus superiores tras hacerse fotografías junto a José Luis Ábalos y Koldo García en el interior de la prisión de Soto del Real (Madrid).

Según publica este 28 de abril de 2026 el diario ‘ABC, los agentes se tomaron varios selfies con el exministro de Transportes y su exasesor en la zona del patio de ingresos del centro penitenciario.

Las imágenes fueron captadas minutos antes de que ambos fueran trasladados al Tribunal Supremo para asistir a una de las sesiones del juicio por el ‘caso Koldo’, también conocido como el de la trama de las mascarillas.

La última de todas fue el pasado jueves 23 de abril de 2026.

La solicitud partió de dos agentes que iban a trasladarles desde Soto del Real a la sede judicial. Tanto Koldo como Ábalos aceptaron y se inmortalizaron los cuatro en la zona conocida como el patio de ingresos.

Este lugar es donde los furgones cargan con los internos que tienen que desplazarse a declaraciones o diligencias. Un área que está totalmente vigilada por cámaras.

Las fotografías, que han llegado a conocimiento de la cadena de mando de la Guardia Civil, han provocado una reprimenda interna.

Fuentes policiales consultadas indican que la amonestación se debe a la vulneración de las normas de conducta y profesionalidad que rigen el servicio de escolta y traslados de presos, especialmente cuando estos se encuentran en situación de prisión provisional.

El incidente se produce mientras Ábalos y Koldo continúan ingresados en Soto del Real desde noviembre de 2025, tras ser enviados a prisión por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ante el riesgo de fuga. Ambos se enfrentan a graves acusaciones de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación en relación con los contratos de material sanitario durante la pandemia.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

TELEVISORES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]