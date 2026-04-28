¡Cómo está el cuerpo de la Guardia Civil! Amonestación para varios efectivos de la Benemérita por hacerse selfies con Ábalos y Koldo

Es para miccionar y no echar gota.

Varios guardias civiles han sido amonestados de forma verbal por sus superiores tras hacerse fotografías junto a José Luis Ábalos y Koldo García en el interior de la prisión de Soto del Real (Madrid).

Según publica este 28 de abril de 2026 el diario ‘ABC‘, los agentes se tomaron varios selfies con el exministro de Transportes y su exasesor en la zona del patio de ingresos del centro penitenciario.

Las imágenes fueron captadas minutos antes de que ambos fueran trasladados al Tribunal Supremo para asistir a una de las sesiones del juicio por el ‘caso Koldo’, también conocido como el de la trama de las mascarillas.

La última de todas fue el pasado jueves 23 de abril de 2026.

La solicitud partió de dos agentes que iban a trasladarles desde Soto del Real a la sede judicial. Tanto Koldo como Ábalos aceptaron y se inmortalizaron los cuatro en la zona conocida como el patio de ingresos.

Este lugar es donde los furgones cargan con los internos que tienen que desplazarse a declaraciones o diligencias. Un área que está totalmente vigilada por cámaras.

Las fotografías, que han llegado a conocimiento de la cadena de mando de la Guardia Civil, han provocado una reprimenda interna.

Fuentes policiales consultadas indican que la amonestación se debe a la vulneración de las normas de conducta y profesionalidad que rigen el servicio de escolta y traslados de presos, especialmente cuando estos se encuentran en situación de prisión provisional.

El incidente se produce mientras Ábalos y Koldo continúan ingresados en Soto del Real desde noviembre de 2025, tras ser enviados a prisión por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ante el riesgo de fuga. Ambos se enfrentan a graves acusaciones de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación en relación con los contratos de material sanitario durante la pandemia.