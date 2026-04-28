Un año del apagón en España y 24 horas para que Aldama ‘le apague las luces’ a Sánchez en el Supremo

Semana dura, durísima, para Pedro Sánchez.

En solo cinco días, el marido de Begoña se enfrenta a lo peor de su gestión al frente del Ejecutivo: corrupción, ineficiencia, sectarismo, mentiras y mucho caradurismo.

Por un lado, se cumplen 100 días desde la tragedia de Adamuz sin que los máximos responsables hayan asumido ninguna responsabilidad política —los jueces tendrán que determinar si existen responsabilidades jurídicas—. Una centena de días en los que ha habido muchas excusas y falsedades por parte del Gobierno de Sánchez, pero ninguna dimisión. Ni del ‘ministro tuitero’ Óscar Puente ni de ninguno de los principales cargos de Adif. El dolor de las víctimas y familiares de las víctimas se la suda.

Además, se cumplen 12 meses desde que se produjo el apagón. Y, nuevamente, en lugar de explicaciones detalladas y asunción de responsabilidades, tenemos que ‘contentarnos’ con un patético vídeo en el que Red Eléctrica se lava las manos, como si con ellos no fuera la cosa.

Ante la evidencia de que el sectarismo que impera en la política energética nos pone como país en una situación de vulnerabilidad, el Ejecutivo socialista huye hacia adelante, niega la evidencia científica, la opinión de expertos y la postura de Bruselas, y completa ‘el bingo’ cobrando a los españoles una media de 15 euros por las medidas a implementar para ‘evitar otro apagón’.

Y, finalmente, la corrupción. Si la semana pasada Sánchez ha tenido que hacer frente a su intento de pucherazo en Ferraz —aunque ni se ha pronunciado al respecto—, en esta queda en evidencia que sabía que había chanchullos en su Ejecutivo.

El testimonio en el Supremo del teniente coronel de la UCO Antonio Balas ha sido demoledor. Por un lado, deja prácticamente sentenciados al exministro José Luis Ábalos y a Koldo García. Por otro, arrincona al marido de Begoña.

Y eso nos trae al día de mañana: será el turno de sentarse en el banquillo de Víctor de Aldama, además de Ábalos y Koldo. El comisionista de la trama promete soltar bombas en los juzgados.

A un año del apagón, en 24 horas Aldama puede ‘apagar’ las luces a Pedro Sánchez.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este martes, 28 de abril, junto al presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo.