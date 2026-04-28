¿A qué esperas, ‘Javierito’? Se cumple un año del gran apagón en España y Ruiz sigue sin borrar su gran bulo

Es de traca.

Y lo más surrealista de todo es que aún mantenga activo el vídeo sin atisbo alguno de ponerse colorado como un tomate.

Exactamente un año después de que España viviera el mayor apagón de su historia, un 28 de abril de 2025, el periodista Javier Ruiz continúa sin retirar ni rectificar públicamente aquella pieza en la que, con absoluta rotundidad, calificaba de «miedo infundado y gran bulo cualquier advertencia sobre el riesgo de un colapso eléctrico masivo en nuestro país.

El 28 de abril de 2025, a las 12:33 horas, nuestro país se quedó literalmente a oscuras.

En apenas cinco segundos se perdieron 15.000 megavatios —el 60% de la generación en ese momento—, dejando sin suministro eléctrico a decenas de millones de personas en España, Portugal y parte del sur de Francia. Trenes paralizados, semáforos apagados, ascensores bloqueados, hospitales dependiendo de generadores de emergencia, comunicaciones colapsadas y una sensación de vulnerabilidad que pocos olvidarán.

Aquel día, mientras algunos presentadores de televisión eran sorprendidos en directo por el corte, muchos españoles recordaron inmediatamente las palabras de Javier Ruiz.

En un vídeo grabado años atrás, concretamente en 2021 para Cadena SER, el entonces colaborador afirmó con vehemencia:

El miedo a un gran apagón es un miedo infundado, es un gran bulo. España no tiene riesgo de apagón ni por capacidad, ni por generación, ni por distribución.

Ruiz insistió una y otra vez:

Es mentira que no tengamos capacidad, es mentira que no tengamos diversificación.

Un mensaje que, tras el apagón del 28-A, se viralizó masivamente y generó una oleada de críticas y memes en redes sociales.

¿Puede haber un apagón en España? ¡El visionario Javier Ruiz dice que no!

Y si Javier Ruiz lo dice…

pic.twitter.com/0vY6XpojRS — Robustiano (@Robustiano21) December 4, 2025

Lejos de asumir un mínimo ejercicio de humildad o autocrítica, Ruiz respondió llamando «ratas» a quienes le recordaban sus palabras y recurrió al argumento de que el clip era antiguo.

Para los “ingenieros de la mentira”: el vídeo que sacáis de contexto tiene 3 AÑOS

-No era verdad que el corte de gas de Putin provocara un apagón en España

-No era verdad el sálvese quien pueda o el caos del Estado

Frente a las ratas, luz (99,95% restablecida) y lejía democrática — Javier Ruiz (@Ruiz_Noticias) April 29, 2025

Sin embargo, un año después, ese vídeo sigue disponible en múltiples plataformas y el periodista sigue sin publicar ninguna rectificación clara ni tampoco ha procedido al borrado del contenido que tantos consideran desacreditado por los hechos.