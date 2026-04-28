«¡Me lo voy a f*llar!»: La frase brutal de Sánchez a Cerdán cuando decidió destrozar a Ábalos por sus orgías con p*tas

«José nos ha traicionado. ¡Me lo voy a follar!»

Esta fue la frase que Pedro Sánchez espetó sin ningún pudor a Santos Cerdán en mayo de 2021.

No fue un comentario al aire. Fue la sentencia de muerte política contra José Luis Ábalos, su entonces hombre de máxima confianza, ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE.

Según publica ‘The Objective’ este 28 de abril de 2026, citando el testimonio del propio Cerdán y fuentes cercanas al círculo de poder, el presidente del Gobierno estaba fuera de sí.

El motivo no era todavía la trama de corrupción del ‘caso Koldo’ que hoy salpica al sanchismo hasta las cejas. Era la vida disoluta de Ábalos: fiestas con prostitutas en plena pandemia, gastos descontrolados, destrozos en habitaciones de paradores y una doble vida caótica que convertía al socialista en una bomba de relojería para la imagen pública del partido.

Sánchez no pudo tolerar que su escudero más fiel se dedicara a montar juergas mientras el país sufría las restricciones más duras del coronavirus.

Aquel comportamiento no solo era incoherente con la moralina abolicionista que el PSOE vendía de cara al 40º Congreso Federal de Valencia. Era, sobre todo, un riesgo político intolerable. Ábalos se había convertido en un lastre que podía hacer saltar por los aires la cuidada fachada de Sánchez.

Según las revelaciones, en ese mismo mes de mayo de 2021, Iván Redondo ya había advertido personalmente a Ábalos: «El presidente lo sabe». Poco después llegó la ejecución. En julio de 2021, Sánchez cesó fulminantemente a su ministro en una reunión tensa en Moncloa. Públicamente vendió la operación como un gesto de responsabilidad. En privado, la orden era clara y visceral: pulverizar a Ábalos, aislar el escándalo y que no salpicara al núcleo duro del poder.

Cerdán, ‘agente doble’

Cerdán, que sustituyó a Ábalos en la Secretaría de Organización, jugó un papel clave como emisario. Fue él quien recibió la confidencia del presidente y quien, según diversas informaciones posteriores, participó en la estrategia para «encapsular» los problemas en el exministro y desviar la atención hacia su doble vida mientras se intentaba ocultar lo que realmente importaba: las presuntas tramas de comisiones y corrupción que hoy investiga la Justicia.

El contraste resulta vomitivo. Mientras Sánchez aparecía en los medios hablando de «solidaridad y infundios» contra Ábalos, en la intimidad del poder usaba un lenguaje chabacano y vengativo propio de quien no perdona la deslealtad.

Hoy, años después, el panorama es desolador para el PSOE. Ábalos está inmerso en el ‘caso Koldo’, Cerdán acabó dimitiendo tras las investigaciones de la UCO y el propio Sánchez ha visto cómo su círculo más estrecho se desmorona entre traiciones, audios, comisiones y escándalos que no paran de salpicar.

Aquella frase brutal pronunciada en mayo de 2021 —»¡Me lo voy a follar!»— no fue solo un exabrupto. Fue la confesión de cómo se gestiona el poder en Moncloa y Ferraz: con cinismo, hipocresía y mano dura contra cualquiera que ponga en riesgo el proyecto personal de Sánchez.

El presidente que predica feminismo y abolición de la prostitución toleraba, hasta que dejó de convenirle, a un ministro que, según las informaciones, vivía a todo trapo con mujeres de pago y gastos sin control. Cuando dejó de ser útil, lo sacrificó sin contemplaciones. Así funciona el sanchismo: lealtad o muerte política.