¡Qué pillada! Pablo Fernández (Podemos) niega haberse mensajeado con Koldo García y Jorge Calabrés le saca un whatsapp revelador

Todo arrancó con un ataque gratuito de Pablo Fernández contra ‘El Español‘.
El portavoz y secretario de Organización de Podemos, en el programa de Nacho Abad, ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro), aseveró que al medio dirigido por Pedrojota Ramírez no le daba verosimilitud alguna ante todas las informaciones que estaba sacando sobre el ‘caso Koldo‘.
Hay medios, como El Español, que no dan ninguna garantía de verosimilitud. Lo dirige Pedro J, que años después todavía sigue aferrado al bulo de que el 11M fue obra de ETA. pic.twitter.com/BBl5IMwV6Y
— Pablo Fernández (@_PabloFdez_) April 26, 2026
Jorge Calabrés, subdirector del medio, respondió con un primer tuit en el que le recordó al podemita cómo no hace muchos años ensalzó a José Luis Ábalos enviándole un mensaje a su asesor, a Koldo García:
«Ojalá más políticos como Ábalos. Qué elegancia, qué dignidad. Me parece un gran ejemplo».
Ese es un whatsapp tuyo, Pablo Fernández, escrito en 2021 y que aparece en el móvil de Koldo García.
Koldo y Ábalos se rieron de ti tras leer y compartir el mensaje. No me extraña. Un… https://t.co/JQql1DYyop
— Jorge Calabrés (@JorgeCalabres) April 27, 2026
Pablo Fernández, desconocedor, visto lo visto, de que el periodista de ‘El Español’, tendría algo más que una simple afirmación para derribarle, quiso dejar en evidencia a Calabrés aseverando que él jamás pudo contactar ni con Koldo ni con Ábalos porque no tenía sus números de teléfono:
Jamás he escrito a Ábalos ni a Koldo, ni siquiera tengo sus teléfonos. En 2021 no sabía ni quién era Koldo. Puedo ir con la cabeza muy alta y mirar a todo el mundo a los ojos. Tú eres subdirector de un medio dirigido por un tipo que, entre otros bulos, sigue diciendo que el 11M… https://t.co/RNWm0oMxr9
— Pablo Fernández (@_PabloFdez_) April 27, 2026
Pero la realidad, una vez más, dejó en evidencia al portavoz de la formación morada con una prueba más que contundente y avanzando que otros miembros de Podemos también se escribieron con la trama:
Te dejo aquí tus palabras a Ábalos. No veas, Pablo, cómo se reían de ti Ábalos y Koldo con tus mensajes.
Por cierto, tranquilo, hay otros miembros de Podemos que escribían a Koldo. Un abrazo grande, Pablo. https://t.co/9NNdZ4xXtw pic.twitter.com/HFuIf92npG
— Jorge Calabrés (@JorgeCalabres) April 27, 2026
La respuesta de Fernández
Casualmente, el podemita ha participado hoy como tertuliano en En boca de todos y, durante el espacio de Cuatro, han abordado la polémica y ha acusado a Calabrés de ser un «intoxicador».
Fernández ha aceptado que escribió los mensajes, pero ha afirmado que no se los envió a Koldo, sino a una periodista de izquierdas que tenía una buena relación con Ábalos y que habría sido ella quien envió la captura con los mensajes.
Defendió que el intercambio se produjo tras ver una entrevista que ofreció el entonces ministro de Transportes cuando fue purgado por Pedro Sánchez y que le sorprendió gratamente que no atacara ni al PSOE ni al presidente del Gobierno.
También afirmó que, cuando escribió los mensajes, «no sabía» nada ni de la ‘vida díscola’ ni de los presuntos chanchullos de Ábalos.