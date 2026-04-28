EL SUBDIRECTOR DE 'EL ESPAÑOL' REVELA EL CONTACTO DEL PORTAVOZ PODEMITA CON LA TRAMA CORRUPTA

¡Qué pillada! Pablo Fernández (Podemos) niega haberse mensajeado con Koldo García y Jorge Calabrés le saca un whatsapp revelador

"Ojalá más políticos como Ábalos. Qué elegancia, qué dignidad. Me parece un gran ejemplo"

Jorge Calabrés y Pablo Fernández.
Todo arrancó con un ataque gratuito de Pablo Fernández contra ‘El Español‘.

El portavoz y secretario de Organización de Podemos, en el programa de Nacho Abad, ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro), aseveró que al medio dirigido por Pedrojota Ramírez no le daba verosimilitud alguna ante todas las informaciones que estaba sacando sobre el ‘caso Koldo‘.

Jorge Calabrés, subdirector del medio, respondió con un primer tuit en el que le recordó al podemita cómo no hace muchos años ensalzó a José Luis Ábalos enviándole un mensaje a su asesor, a Koldo García:

Pablo Fernández, desconocedor, visto lo visto, de que el periodista de ‘El Español’, tendría algo más que una simple afirmación para derribarle, quiso dejar en evidencia a Calabrés aseverando que él jamás pudo contactar ni con Koldo ni con Ábalos porque no tenía sus números de teléfono:

Pero la realidad, una vez más, dejó en evidencia al portavoz de la formación morada con una prueba más que contundente y avanzando que otros miembros de Podemos también se escribieron con la trama:

La respuesta de Fernández

Casualmente, el podemita ha participado hoy como tertuliano en En boca de todos y, durante el espacio de Cuatro, han abordado la polémica y ha acusado a Calabrés de ser un «intoxicador».

Fernández ha aceptado que escribió los mensajes, pero ha afirmado que no se los envió a Koldo, sino a una periodista de izquierdas que tenía una buena relación con Ábalos y que habría sido ella quien envió la captura con los mensajes.

Defendió que el intercambio se produjo tras ver una entrevista que ofreció el entonces ministro de Transportes cuando fue purgado por Pedro Sánchez y que le sorprendió gratamente que no atacara ni al PSOE ni al presidente del Gobierno.

También afirmó que, cuando escribió los mensajes, «no sabía» nada ni de la ‘vida díscola’ ni de los presuntos chanchullos de Ábalos.

Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

