'LA BURBUJA'

Aldama tira de la manta: «Sánchez me dio las gracias»

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Aldama y Sánchez

Aldama hunde a Sánchez: señala en el Supremo al marido de Begoña como 'clave' en los negocios sucios de la trama de Ábalos y Koldo

Víctor de Aldama no se guardó nada en su comparecencia ante el Tribunal Supremo.

El empresario, considerado uno de los cerebros de la trama de las mascarillas y las comisiones irregulares, ha relatado con detalle cómo Pedro Sánchez le expresó personalmente su agradecimiento en 2019 por «todo lo que estaba haciendo».

Según su testimonio, Koldo García le invitó a un mitin del PSOE en Madrid y, en un momento del acto, le condujo hasta una zona reservada donde se encontraba el entonces secretario general del PSOE y actual presidente del Gobierno. «Me sientan con toda la gente importante del partido, me levanto y Koldo me dice que me vaya con él que el presidente me va a recibir», explicó Aldama.

Una vez allí, en presencia solo de Koldo, Sánchez y su seguridad, el presidente le transmitió este mensaje:

Muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estás haciendo y te lo agradezco.

Aldama interpreta este gesto como una clara muestra de que Sánchez no solo conocía sus actividades, sino que las aprobaba y valoraba. El empresario también ha insistido en que en el entorno de la trama se referían a Sánchez como «el uno» y a José Luis Ábalos como «el jefe».

Esta declaración llega en un momento clave del juicio oral por la trama Koldo y supone un nuevo varapalo para Moncloa, que hasta ahora ha descalificado sistemáticamente las acusaciones de Aldama tachándolas de «inventadas».

Para hablar de este y otros temas, Josué Cárdenas contará en ‘La Burbuja’ con el periodista Albert Castillón y Juan Velarde, redactor de Periodista Digital.

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