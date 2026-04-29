Aldama tira de la manta: «Sánchez me dio las gracias»

Víctor de Aldama no se guardó nada en su comparecencia ante el Tribunal Supremo.

El empresario, considerado uno de los cerebros de la trama de las mascarillas y las comisiones irregulares, ha relatado con detalle cómo Pedro Sánchez le expresó personalmente su agradecimiento en 2019 por «todo lo que estaba haciendo».

Según su testimonio, Koldo García le invitó a un mitin del PSOE en Madrid y, en un momento del acto, le condujo hasta una zona reservada donde se encontraba el entonces secretario general del PSOE y actual presidente del Gobierno. «Me sientan con toda la gente importante del partido, me levanto y Koldo me dice que me vaya con él que el presidente me va a recibir», explicó Aldama.

Una vez allí, en presencia solo de Koldo, Sánchez y su seguridad, el presidente le transmitió este mensaje:

Muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estás haciendo y te lo agradezco.

Aldama interpreta este gesto como una clara muestra de que Sánchez no solo conocía sus actividades, sino que las aprobaba y valoraba. El empresario también ha insistido en que en el entorno de la trama se referían a Sánchez como «el uno» y a José Luis Ábalos como «el jefe».

Esta declaración llega en un momento clave del juicio oral por la trama Koldo y supone un nuevo varapalo para Moncloa, que hasta ahora ha descalificado sistemáticamente las acusaciones de Aldama tachándolas de «inventadas».

Para hablar de este y otros temas, Josué Cárdenas contará en ‘La Burbuja’ con el periodista Albert Castillón y Juan Velarde, redactor de Periodista Digital.