‘24X7’

Y Sánchez le dijo a Aldama: «Muchas gracias, sé lo que estás haciendo»

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Llegó el día D para Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, Koldo García y medio PSOE.

La declaración de Víctor de Aldama prometía y, hasta ahora, ha cumplido.

El comisionista de la trama ha hablado de todo: desde cómo entró en contacto con el exministro y su asesor hasta cómo escaló hasta el propio presidente del Gobierno.

El testimonio de Aldama es fundamental por un factor: tiene que decir la verdad. Y no simplemente por la obligación judicial, sino que tiene que demostrar que posee tanto información como evidencias que puedan honrar su pacto con la Fiscalía, que le hace enfrentarse a 7 años de prisión en lugar de los 24 y 19 y medio que solicitan para el exministro y su exasesor, respectivamente.

En su declaración, ha explicado que conoció al marido de Begoña en un mitin en Madrid en febrero de 2019, por invitación de Koldo:

«En la sala solo se quedan Koldo, el presidente y yo. Me dice: “Muchas gracias por todo, sé lo que estás haciendo y quería darte las gracias”, y me hago una foto, que la hace Koldo. Y nos vamos. Es lo que hablo con el presidente».

Pero no se ha quedado ahí.

El empresario no se ha cortado ni un poco y ha hablado de la financiación del PSOE, de la candidatura de Sánchez en la Internacional Socialista, ha «reivindicado» el papel de Koldo en la trama, las relaciones «íntimas» con el régimen chavista, el interés de los socialistas en México y sus gestiones para conseguir pisos para las «señoritas» del ministro.

Y todavía sigue declarando.

Auténticas bombas que están cayendo sobre Moncloa y Ferraz y que harían dimitir a cualquier Gobierno medianamente decente.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este miércoles, 29 de abril, junto al periodista Paco Rosell.

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