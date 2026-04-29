Luis María Pardo ofrece detalles explosivos del juicio Ábalos-Koldo: «Han salido los nombres de Begoña y ZP»

Luis María Pardo, nacido en Vitoria (Álava), es el socio-fundador de Pardo & Asociados Abogados y fundador del Movimiento Iustitia Europea.
Además, es uno de los letrados personados en la acusación del llamado caso Koldo, y regresa a ‘Tiempo de hablar’, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, para desgranar las claves de una de las semanas judiciales más complicadas para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La declaración del teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, así como las de Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García son auténticas bombas que caen sobre Moncloa y Ferraz.
En el plató de Periodista Digital ofrece detalles del juicio y reflexiona sobre la estrategia de defensa del exministro de Transportes y su exasesor:
«Lo que está pasando en el Supremo es explosivo»
«Ha aparecido el nombre de Sánchez, de Begoña, de Zapatero»
«Confío mucho en la UCO y en la UDEF. El nivel de caulificación, las hace de las mejores del mundo»
«Querían destruir a Antonio Balas porque es incorruptible»
«Todo el entorno de Pedro Sánchez está salpicado por la corrupción»
«A Ábalos lo pierde su bragueta»
«La financiación del PSOE está en entredicho: tienen miedo a lo que pueda contar Ábalos»
«Ábalos y Koldo no colaboraron con la Justicia porque pensaban que las penas iban a ser leves»
«¿Qué conocen Ábalos y Koldo de Sánchez?»
«El pacto de Ábalos y Koldo con la justicia está al caer»
«La presión de la sociedad civil ha sido importante para que
«La estrategia de Ábalos y Koldo hasta ahora solo se entiende si hay una promesa de Sánchez detrás»
«En el PSOE son expertos en pucherazos, estoy seguro que están tramando algo»
«La financiación irregular se está investigando»
«Aldama mira a Ábalos y a Koldo con careto»
«Ábalos y Koldo ahora están muy nerviosos»
«Esta gente le pegaba a todo, hacían negocios de todo tipo. Es repugnante»
«Ábalos era el hombre de Sánchez; por eso Aldama lo buscaba para hacer negocios»
«Hace falta no un cambio sino un reinicio moral: hay que modificar la Constitución para proteger contra la corrupción»
«Hay que hacer fuerte al Estado y débil a los partidos políticos»