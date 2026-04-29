Luis María Pardo ofrece detalles explosivos del juicio Ábalos-Koldo: «Han salido los nombres de Begoña y ZP»

Luis María Pardo, nacido en Vitoria (Álava), es el socio-fundador de Pardo & Asociados Abogados y fundador del Movimiento Iustitia Europea.

Además, es uno de los letrados personados en la acusación del llamado caso Koldo, y regresa a ‘Tiempo de hablar’, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, para desgranar las claves de una de las semanas judiciales más complicadas para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La declaración del teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, así como las de Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García son auténticas bombas que caen sobre Moncloa y Ferraz.

En el plató de Periodista Digital ofrece detalles del juicio y reflexiona sobre la estrategia de defensa del exministro de Transportes y su exasesor: