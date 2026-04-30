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Alsina, durísimo tras la declaración de Aldama en el Supremo: «Sánchez tuvo una responsabilidad en todo este asunto»

El presentador de Onda Cero también resalta que la declaración de Aldama pone en un mal lugar al PSOE y agranda la duda sobre la posible financiación irregular

Archivado en: Justicia | Periodismo Online

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Contundente.

Carlos Alsina ha reflexionado sobre el testimonio de Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo, en el que ofreció detalles del funcionamiento de la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo y señaló al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el número uno.

Pese a ello, el presentador de Más de uno estima que el señalamiento sobre el líder del PSOE, de momento, ha tenido un innegable impacto mediático, pero un nulo impacto penal sobre su presunta participación.

Sin embargo, Alsina es contundente sobre el hecho de que el marido de Begoña sí tiene responsabilidad en el caso:

«Pedro Sánchez, naturalmente, tuvo una responsabilidad en todo este asunto. Existe una responsabilidad de Pedro Sánchez que no ha sido ni asumida por él, ni sancionada por su partido ni por sus socios. Y su responsabilidad no es haber sido el cabecilla de una trama corrupta, es haber sido la cabeza visible de un Gobierno y un partido en cuya cúpula anidó la corrupción e hizo fortuna, entre rumores de que lo sabía, de la turbia relación de un ministro y su asistente con el dinero, con las mujeres y con un conseguidor que se movía por el ministerio como si fuera su casa.

Una trama como esta solo prospera, solo crece y solo se enriquece en un entorno de impunidad, cuando no hay controles que prevengan el mangoneo o cuando, habiéndolos, no se han hecho funcionar.

Y en ese entorno de impunidad y en su jerarquía, el número uno sí que era Pedro Sánchez».

El presentador de Onda Cero también resalta que la declaración de Aldama pone en un mal lugar al PSOE y agranda la duda sobre la posible financiación irregular, al declarar que entregó 1,8 millones. La investigación está en proceso y ha sido declarada secreta.

«Ahí ya se le podrían llegar algunos problemas al Partido Socialista, porque esto no es que le contó Koldo que no sé qué; esto es que él dice que lo hizo y, si lo hizo, igual guarda alguna evidencia».

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