Hemos pillado a Sánchez con las manos en la masa: Koldo lo hunde y Aldama lo sentencia en el Supremo

Pedro Sánchez está aterrorizado tras la declaración de Víctor de Aldama en el Supremo.

Cada vez queda más palpable que el presidente del Gobierno tiene una responsabilidad en la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo. De entrada, política. Ya veremos si jurídica.

El comisionista, en un testimonio demoledor en el Supremo, revela que Sánchez era «el 1» de la organización criminal. «Lo sabía todo», afirmó. De hecho, recordó cómo el marido de Begoña le «agradeció» «lo que estaba haciendo».

Siempre hay que recordar que Sánchez se apoderó de Ferraz con la paria de los socialistas. Hombres sin ética ni moral que eran despreciados por los propios dirigentes. Y Sánchez los colocó en puestos de poder sabiendo exactamente quiénes eran. Y lo hizo como parte de su plan para dominar, al coste que fuera, el PSOE. Y vaya si lo ha logrado.

Además, el expresidente del Zamora CF ha abierto de par en par la puerta de la financiación irregular del PSOE, desvelando con todo lujo de detalles cómo entregó 1,8 millones entre 2019 y 2020, en efectivo, sin factura, en bolsas llevadas a Ferraz. «Casualmente», los socialistas declararon haber ingresado 1,5 millones en el mismo periodo. Lo mínimo que corresponde es una investigación a fondo.

Y hoy, la declaración de Koldo García termina de hundir al líder del PSOE.

¿Quién se puede creer que el «número 1» no sabía lo que pasaba o los chanchullos que hacía un personaje como el exasesor de su mano derecha? La cosa está tan fuerte que ni siquiera el equipo de la sincronizada puede encontrar excusas para lavarle la cara al marido de Begoña.

Uno de los momentos más aberrantes de la declaración de Koldo ha sido cuando ha criticado que el fiscal Anticorrupción no esté interesado en «demostrar su inocencia».

Queda claro que la trama usaba los recursos públicos como su cortijo y, por eso, creían o esperaban que el Ministerio Público —hasta hace poco encabezado por el sanchista condenado Álvaro García Ortiz— los iba a defender.

Hemos pillado a Sánchez con las manos en la masa. Y la declaración de Aldama en el Supremo puede ser el principio del final del inquilino de La Moncloa.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este jueves, 30 de abril, junto al abogado y escritor Blanco Corredoira.