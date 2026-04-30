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SE TRATA DE BLANCA DE JUAN DE CASTRO

Identificada la segunda ‘charo’ que agredió a Vito Quiles: es la coordinadora de la cátedra ‘fake’ de Begoña Gómez

El periodista no duda del nerviosismo que impera en el entorno de la mujer de Pedro Sánchez: "Son fanáticos, intoxicados de sectarismo y odio. España ya no les cree"

Vito Quiles, agarrado por Blanca de Juan, coordinadora de la cátedra de Begoña Gómez.
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Identificada.

La polémica desatada tras el altercado entre el periodista Vito Quiles y Begoña Gómez en un establecimientode la localidad madrileña de Las Matas suma un nuevo capítulo incómodo para el entorno de la esposa del presidente del Gobierno.

Y es que nadie, hasta la fecha, salvo el juez Juan Carlos Peinado, había podido hacerle una sola pregunta a la mujer de Pedro Sánchez:

A las pocas horas de producirse el incidente, las redes identificaron a la primera de las ‘charo’, Lourdes Solís Toledo, técnica de cumplimiento normativo del PSOE y cercana al aparato del partido, amén de haber concurrido a las últimas elecciones municipales en Torrelodones (Madrid).

Ahora, según publica el digital ‘esDiario’, la otra mujer que aparece en el vídeo forcejeando con Quiles fue identificada como Blanca de Juan de Castro, coordinadora de la cátedra de Transformación Social Competitiva que dirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Esta segunda ‘charo’ es una estrecha colaboradora académica de Gómez. No solo coordinó esa cátedra, frecuentemente criticada por su opacidad, la ausencia de un despacho asignado y las retribuciones percibidas, sino que mantiene una relación personal con la mujer de Pedro Sánchez desde al menos 2019.

En las imágenes difundidas por el propio Quiles se la ve participando activamente en los empujones e intentos de impedir que el periodista continuara grabando y formulando preguntas sobre los casos judiciales que afectan a Gómez.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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