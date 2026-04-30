Identificada la segunda ‘charo’ que agredió a Vito Quiles: es la coordinadora de la cátedra ‘fake’ de Begoña Gómez

Vito Quiles, agarrado por Blanca de Juan, coordinadora de la cátedra de Begoña Gómez.

Identificada.

La polémica desatada tras el altercado entre el periodista Vito Quiles y Begoña Gómez en un establecimientode la localidad madrileña de Las Matas suma un nuevo capítulo incómodo para el entorno de la esposa del presidente del Gobierno.

Y es que nadie, hasta la fecha, salvo el juez Juan Carlos Peinado, había podido hacerle una sola pregunta a la mujer de Pedro Sánchez:

Desde el 24 de abril de 2024 que fue imputada formalmente Begoña Gómez, nadie le había preguntado por sus delitos de corrupción hasta hoy. Esto es lo que realmente nos debería preocupar a todos y no que se haga la pregunta. — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) April 29, 2026

A las pocas horas de producirse el incidente, las redes identificaron a la primera de las ‘charo’, Lourdes Solís Toledo, técnica de cumplimiento normativo del PSOE y cercana al aparato del partido, amén de haber concurrido a las últimas elecciones municipales en Torrelodones (Madrid).

Ahora, según publica el digital ‘esDiario’, la otra mujer que aparece en el vídeo forcejeando con Quiles fue identificada como Blanca de Juan de Castro, coordinadora de la cátedra de Transformación Social Competitiva que dirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

🇪🇸‼️ | Un testigo niega que nuestro compañero @vitoquiles agrediera a Begoña Gómez y asegura que el agredido fue él. pic.twitter.com/yRADZ0lWht — EDATV (@edatvoficial) April 30, 2026

Quieren hacerte creer lo contrario a lo que ven tus propios ojos. No he agredido a Begoña, ni a ningún entrevistado JAMÁS. Yo no soy violento, soy la víctima de su violencia SIEMPRE. Son fanáticos, intoxicados de sectarismo y odio. España ya no les cree. pic.twitter.com/3TNlEUZJFv — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) April 30, 2026

Esta segunda ‘charo’ es una estrecha colaboradora académica de Gómez. No solo coordinó esa cátedra, frecuentemente criticada por su opacidad, la ausencia de un despacho asignado y las retribuciones percibidas, sino que mantiene una relación personal con la mujer de Pedro Sánchez desde al menos 2019.

En las imágenes difundidas por el propio Quiles se la ve participando activamente en los empujones e intentos de impedir que el periodista continuara grabando y formulando preguntas sobre los casos judiciales que afectan a Gómez.