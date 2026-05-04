Ábalos pone el último clavo en el ataúd de Sánchez, tras Koldo y Aldama: huele a banquillo

La semana empieza como acabó la anterior para Pedro Sánchez: temblando.

Sin importar lo que hayan podido pactar, el destino de su antiguo hombre de confianza, exministro de Transportes y secretario de Organización, José Luis Ábalos, está sellado. Y es que los indicios y las evidencias son arrolladores. Ni siquiera las mentiras de Koldo en el banquillo han podido engañar a nadie.

El exdiputado que defendió la moción del marido de Begoña contra Mariano Rajoy, basándose en la lucha contra la corrupción, se ha convertido en la segunda cara visible de todo lo peor del sanchismo, tras el propio líder del PSOE.

Y es que, más asqueante que la amnesia selectiva y el victimismo que muestran tanto Ábalos como Koldo García en el Supremo, lo es todavía más la falta de asunción de responsabilidades por parte de Pedro Sánchez.

Más allá de las consecuencias penales que pueda tener o no, lo cierto es que cualquier jefe del Ejecutivo medianamente decente que tuviese a su fiscal general condenado por una operación política para perjudicar a la oposición, a su mujer procesada por cinco delitos, a su hermano también procesado por enchufes en una diputación, a sus dos hombres de confianza —fundamentales en su ascenso al poder, primero en Ferraz y luego en Moncloa— también procesados y la corrupción, más que demostrada, que corroe varios ministerios, como el de Hacienda, hace rato habría dimitido porque ningún chanchullo ni nada de esto hubiese sido posible sin su participación consciente o inconsciente.

La culpa in vigilando es más que evidente, y por mucho menos, han dimitido todo tipo de cargos en otros países de referencia para la izquierda.

También es cierto que es igual de vomitivo ver a activistas que posan como periodistas dignos en tertulias defendiendo esta corrupción con contorsiones que no se ven ni en el Cirque du Soleil, y también es aturdidor el silencio de la sociedad civil, que ve impávida semejante degradación del poder político sin protestar ni exigir la salida del poder del actual Gobierno.

La declaración de Ábalos es el último clavo en el ataúd político de Sánchez y sus fieles.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este lunes, 4 de mayo, junto al periodista Xavier Horcajo.