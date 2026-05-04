Escándalo mayúsculo: Koldo ocultó en el Supremo que Sánchez era su ‘Número 1’ en el móvil

Un bombazo en toda regla.

En un nuevo giro explosivo del ‘caso Koldo‘, el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, habría mentido ante el Tribunal Supremo al negar tener el teléfono personal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su agenda.

Según una exclusiva de Jorge Calabrés en ‘El Español‘, Koldo guardó ese número como ‘Número 1’ entre 2018 y 2023 y lo borró cuando la UCO comenzó a investigarle.

Las copias de seguridad de los dispositivos de Koldo García, a las que ha tenido acceso el medio de Pedrojota Ramírez, revelan que el exasesor incorporó el contacto personal de Sánchez después de su llegada a La Moncloa. Lo registró simplemente como ‘Número 1’, sin nombre ni apellidos, el mismo alias que supuestamente utilizaba el entorno de la trama para referirse al presidente.

Este dato cobra especial relevancia porque contradice frontalmente la declaración de Koldo ante el Supremo. Cuando su abogada le preguntó directamente si tenía el teléfono de Sánchez, Koldo respondió de forma tajante:

No tengo su teléfono ni lo tengo grabado en ninguno de mis dos móviles.

Además, el contacto desapareció de sus copias de seguridad en junio de 2023, justo cuando supo que estaba bajo investigación. También se eliminaron los chats de WhatsApp con ese número.

La relación de Koldo García con Pedro Sánchez se estrechó desde el proceso de las primarias del PSOE de 2017. El socialista navarro fue uno de los colaboradores más cercanos del ahora presidente del Gobierno, razón por la cual en su teléfono móvil se guardaban contactos más que reveladores.

Entre lo números de teléfono agendados del equipo de Sánchez en estas copias están el de Iván Redondo, que fue jefe de Gabinete del presidente.

De hecho, Redondo fue guardado con el nombre ‘Iván Asesor De Pedro PSOE‘.

También se localizaron en las agendas de Koldo los teléfonos de las secretarias, de los chóferes y hasta de los escoltas de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

En total, más de una decena de teléfonos que corresponden al círculo más íntimo de Pedro Sánchez desde que llegó al Palacio de La Moncloa.

Esta revelación refuerza la credibilidad de Víctor de Aldama, el empresario señalado como el ‘Número 4’ de la presunta trama. Aldama afirmó ante el Supremo que Koldo mantenía una relación cercana con Sánchez, que le trataba de ‘Pedro’ y que incluso había recibido llamadas suyas en su presencia.

Mientras Aldama señalaba directamente al presidente como el ‘Número 1’ de la organización, Koldo intentaba desvincularse por completo: negó cualquier contacto frecuente una vez Sánchez llegó a la Presidencia y minimizó su relación actual.

Ahora, la prueba del móvil parece dar la razón a Aldama y deja en evidencia la declaración de Koldo.

Una cinta muy jugosa

Víctor de Aldama, empresario clave en la trama Koldo, presentó ante el Tribunal Supremo un escrito en el que aporta una grabación intervenida por la Guardia Civil en la que Koldo García y José Luis Ábalos pactaron el reparto de una comisión de 5 millones de euros vinculada a la posible venta del cuartel general de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Madrid.

Según informa ‘El Mundo‘, la conversación grabada corrobora las declaraciones realizadas por Aldama la semana pasada durante el juicio por el caso mascarillas. En el audio, Koldo García explica al exministro de Transportes los detalles de una operación inmobiliaria millonaria y menciona explícitamente el montante de la comisión que generaría para ellos.

En la cinta, Koldo García informó a Ábalos del chanchullo en ciernes:

Sí, sí, se ha reunido y le ha entregado la oferta, ¿de acuerdo? Entonces, están a la espera de que responda, ¿de acuerdo? Pero te lo tengo que explicar. Si se ejecuta eso, a él [Víctor de Aldama] le generan un montante de 5 [millones].

Ábalos respondió preguntando «¿Cinco kilos?», y Koldo confirmó que esa cantidad corresponde y que habría que repartirla. Parte de la respuesta de Koldo resulta ininteligible en la grabación, según los investigadores.

Aldama solicitó al Supremo que se reproduzca esta conversación durante el juicio, especialmente a horas de la declaración de Ábalos, para reforzar su versión y demostrar la existencia de un entramado de comisiones irregulares.