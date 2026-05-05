Antonio Caño desnuda a ‘El País’ en su 50 cumpleaños: «Nació para apoyar la democracia y acabó defendiendo a Pedro Sánchez»

Para quitarse el sombrero.

Coincidiendo con el 50 aniversario de ‘El País‘, uno de sus exdirectores más relevantes, Antonio Caño, rompió su relativo silencio para denunciar lo que consideró un profundo declive del periódico que ayudó a dirigir durante cuatro años.

En un artículo publicado en ‘The Objective‘ bajo el título «En el aniversario de ‘El País'», Caño afirmó sin ambages que el diario «nació para defender la democracia y acabó defendiendo a Pedro Sánchez«.

Fundado en 1976 en plena Transición, ‘El País’ se erigió como baluarte de la democracia, la Constitución y los valores progresistas. Según Caño, esa esencia se ha diluido en los últimos años. Tras su salida de la dirección en 2018 (ordenada, según él, por el propietario Joseph Oughourlian), el periódico habría girado «de forma grosera y desvergonzada» hacia el apoyo incondicional a Pedro Sánchez.

«Los nuevos responsables pusieron el periódico al servicio de Pedro Sánchez de forma tan grosera que conseguía sonrojar a cualquiera que estuviera por encima del fanatismo», escribió Caño. El exdirector criticó que se justificara este cambio invocando «recuperar las esencias de ‘El País'», una operación que, a su juicio, retorció la historia del medio.

Caño recordó también los despidos de voces críticas como Fernando Savater, Félix de Azúa o el propio Juan Luis Cebrián, y defiende que durante su etapa el diario se mantuvo fiel a la defensa de la democracia, especialmente durante el desafío independentista en Cataluña.

Igualmente, cargó contra quienes le acusaron de hacerle el caldo gordo al PP:

A la infamia de que ‘El País’ estaba en mi tiempo a favor del PP, solo puedo responder con la solicitud de pruebas de semejante calumnia. Vayan a la colección, que es muy fácil en internet. Sí es cierto, en cambio, que el periódico defendió al sistema democrático ante el ataque del independentismo en Cataluña, y lo hizo en la mejor tradición del diario: ‘El País’, con la Constitución.

Esto es de lo más relevante que explica Antonio y revela muchas cosas sobre la cobertura de Venezuela y las fuentes usadas. Yo no lo tenía tan claro hasta ahora. pic.twitter.com/Gs91bcZaLN — David Alandete (@alandete) May 4, 2026

Uno de los pasajes más reveladores fue como Sánchez logró que ‘El País’ acabase entregado a quien años antes había tratado de cargarse al medio y a todo el grupo PRISA, el inefable José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE):

La decisión de entregar el periódico a Pedro Sánchez dio lugar a una cruel paradoja. No sé si a modo de recochineo o de reivindicación de su nuevo amigo y aliado, Sánchez optó a su vez por encargar el control político del periódico a José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente mantenía un antiguo y duro litigio con el grupo PRISA, a quien culpaba de sus males en el Gobierno y al que trató de hundir construyendo con impulso gubernamental un poderoso rival. Verse convertido de repente en la figura de referencia de ‘El País’ —entrevistas, halagos, menciones constantes—, con el logro añadido de haber expulsado de sus páginas a Felipe González, ha debido de ser uno de los mayores placeres que ZP haya experimentado nunca.

Para Caño, más que celebraciones sin crítica, en el diario de PRISA deberían sus responsables estar haciéndose una pregunta crucial:

De eso es de lo que debería discutirse en este aniversario, de qué ha sucedido para que ‘El País’ haya envejecido tan mal. Los actuales directivos no son los únicos responsables de esa situación, desde luego. Pero sí son culpables de silenciar ese debate y seguir amarrados a la rueda del molino con la cantinela del fascismo y el progresismo cuando todos saben que ni existe amenaza de lo primero ni nos gobierna lo segundo.

Y acabó con un homenaje a grandes periodista fumigados de sus páginas y, por tanto, de la redacción: