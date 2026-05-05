Cebrián atiza a ‘El País’ en su 50 aniversario: «Zapatero pidió que me echaran»

Juan Luis Cebrián ha aprovechado el 50 aniversario de El País para lanzar una crítica muy dura contra el diario que fundó y dirigió durante décadas. En una entrevista publicada por The Objective, el exdirector asegura que José Luis Rodríguez Zapatero pidió hace años que lo echaran del periódico y atribuye al expresidente socialista una influencia decisiva en la pérdida de independencia del medio.

Cebrián sitúa el origen del choque mucho antes de su salida definitiva de la compañía. Preguntado por su relación con el diario y por la manera en que se ha celebrado el aniversario, responde que ya le avisaron dos años antes de que Zapatero había dicho que querían echarlo.

Según cuenta, aquella advertencia no le sorprendió tanto como la forma en que se ejecutó después su despido:

«No me sorprendió porque me habían avisado dos años antes de que Zapatero había dicho que me echaran. Pero sí me sorprendió lo mal que lo hicieron».

Desveló que le llamaron por teléfono para comunicarle que había incumplido el contrato y que ya no podía escribir más en El País.

También acusa a Zapatero de haber marcado una línea de influencia política en el grupo y en el periódico. Esa idea no es nueva en su trayectoria pública. Cebrián ya había cargado en otras ocasiones contra el intervencionismo del Gobierno socialista en los medios y contra el efecto que, según él, tuvo en la prensa y en la vida política española.

Incide en que el diario de referencia de la izquierda española ha perdido su objetivo y que ahora «hay una tendencia a exculpar los errores del Gobierno».

En este sentido, estima que es vergonzoso la actitud del PSOE y de sus terminales mediáticas con los escándalos de corrupción que salpica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«Es una vergüenza que muchos militantes socialistas no tengan la valentía moral de denunciar el destrozo que se está haciendo al socialismo democrático».

El exdirector sostiene además que pidió despedirse con un artículo, tres días después de recibir la noticia, pero la dirección se lo negó. Esa negativa, según cuenta, le dejó un mal sabor de boca y reforzó su idea de que el periódico ya no funciona con el mismo criterio institucional que en sus primeros años.

En la entrevista habla de “amargura” y de “cancelación” al referirse a su exclusión del acto solemne por el medio que ayudó a construir. También ha incidido en que no es el único. El exdirector Antonio Caño y columnistas como Fernando Savater, Félix de Azúa, Antonio Elorza o Francesc de Carreras.

El asunto tiene más carga porque llega justo cuando El País celebra medio siglo de vida. Desvela que recibió una invitación genérica por correo, como un suscriptor más, cuando a su juicio los directores del periódico debieron ser invitados personalmente.