‘24X7’

Orgía de mentiras en el Supremo: los audios de Koldo sentencian a Ábalos y ponen en riesgo a Sánchez

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José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo (1)

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Koldo García y José Luis Ábalos.

¡Qué sórdido! Koldo pilló a Ábalos en plena orgía con dos prostitutas y se lo retransmitió a su mujer

Prácticamente condenados.

Así parece que están el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García, tras estos días de juicio en el Tribunal Supremo, que entra en su fase decisiva después de varias sesiones maratonianas que han incluido los testimonios de más de 80 testigos.

Las declaraciones de quien fuera hombre de confianza de Pedro Sánchez y de la persona que da nombre a la trama de corrupción socialista han dejado momentos bochornosos y mentiras que no han tenido recorrido, porque se han desmontado en menos de 24 horas, como cuando Koldo afirmó que no tenía el número del marido de Begoña en su móvil.

Y, como en este caso abundan los detalles sórdidos sobre la vida privada de Ábalos, lo último es que Koldo pilló a Ábalos en plena orgía con dos prostitutas en el piso de Atocha 25 y se lo retransmitió a su mujer en directo.

Más allá de este episodio, se desmonta el relato impulsado por el exsecretario de Organización del PSOE, que defendía la tesis de que Víctor de Aldama colocó a Jésica para comprometerle y controlarle. El comisionista de la trama no estuvo presente aquella noche. Fue Koldo quien organizó y pagó el encuentro, y el exministro participó de forma consciente y voluntaria en la cita.

Las mentiras tienen patas cortas, y más cuando son burdas.

El futuro de Ábalos y Koldo parece ya sentenciado —lo ha parecido desde un principio gracias a los audios del exasesor del ministro—, y esto pone en riesgo a Sánchez porque, tras la condena, aumenta la probabilidad de que enciendan el ventilador y colaboren con la justicia.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este martes, 5 de mayo, junto al presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo.

 

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