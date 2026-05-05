'BURBUJA'

Lucía Etxebarria desmonta las mentiras de lo woke en ‘Patocracia’

Archivado en: Libros | Periodismo Online

La escritora Lucía Etxebarria, ganadora del Premio Planeta y una de las voces más incómodas para el ‘wokismo’, publica ‘Patocracia: Cómo destruir un país en ocho años‘ (La Esfera de los Libros), un ensayo demoledor en el que disecciona el entramado de poder basado en personalidades patológicas y desmonta, con datos, experiencia personal y análisis psicológico, muchas de las premisas del activismo woke que, según ella, han contribuido al deterioro social y democrático de España.

En el libro, Etxebarria integra su propia vivencia de cancelación pública —que incluye acoso en su domicilio, agresiones físicas y campañas coordinadas en redes— como ejemplo paradigmático de un mecanismo de control más amplio. “El disenso se castiga y el miedo se convierte en herramienta de poder”, afirma la autora, quien relaciona estas dinámicas con la distorsión del feminismo, la Ley Trans, el uso estratégico de la inmigración y la manipulación emocional a través de medios y algoritmos.

Rebajas
Patocracia: Cómo destruir un país en ocho años (ENSAYO)
Patocracia: Cómo destruir un país en ocho años (ENSAYO)
22,90 EUR −1,15 EUR 21,75 EUR Amazon Prime
Comprar en Amazon

La analista se sienta hoy en ‘La Burbuja’ de Periodista Digital para hablar largo y tendido sobre su nueva obra.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

APARATOS DE FITNESS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Acampada y aire libre Aparatos de fitness Bicicletas Golf Pádel Running
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]