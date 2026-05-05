Lucía Etxebarria desmonta las mentiras de lo woke en ‘Patocracia’

La escritora Lucía Etxebarria, ganadora del Premio Planeta y una de las voces más incómodas para el ‘wokismo’, publica ‘Patocracia: Cómo destruir un país en ocho años‘ (La Esfera de los Libros), un ensayo demoledor en el que disecciona el entramado de poder basado en personalidades patológicas y desmonta, con datos, experiencia personal y análisis psicológico, muchas de las premisas del activismo woke que, según ella, han contribuido al deterioro social y democrático de España.

En el libro, Etxebarria integra su propia vivencia de cancelación pública —que incluye acoso en su domicilio, agresiones físicas y campañas coordinadas en redes— como ejemplo paradigmático de un mecanismo de control más amplio. “El disenso se castiga y el miedo se convierte en herramienta de poder”, afirma la autora, quien relaciona estas dinámicas con la distorsión del feminismo, la Ley Trans, el uso estratégico de la inmigración y la manipulación emocional a través de medios y algoritmos.

La analista se sienta hoy en ‘La Burbuja’ de Periodista Digital para hablar largo y tendido sobre su nueva obra.