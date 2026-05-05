¡Qué sórdido! Koldo pilló a Ábalos en plena orgía con dos prostitutas y se lo retransmitió a su mujer

El nivel de sordidez traspasa todos los límites.

El ‘caso Koldo‘ alcanza un nivel de escándalo nunca visto.

Lo que empezó como una trama de corrupción con mascarillas se ha convertido en un auténtico culebrón de sexo, grabaciones clandestinas y mentiras ante el Tribunal Supremo.

Según la exclusiva destapada por ‘El Español‘, Koldo García no solo estuvo presente en el piso de Atocha 25 (Madrid) la madrugada del 9 al 10 de noviembre de 2018, sino que grabó con su móvil a José Luis Ábalos mientras mantenía relaciones sexuales con Jésica Rodríguez y otra mujer identificada como Melisa, ambas prostitutas.

Y lo más fuerte: mientras ocurría todo, Koldo retransmitió en tiempo real lo que estaba pasando a su entonces mujer, Patricia Úriz, enviándole audios y mensajes de voz con todo lujo de detalles.

En los chats a los que ha tenido acceso el medio de Pedrojota Ramírez, Koldo describió la escena y envía varios audios cortos en los que se escucha claramente a Ábalos manteniendo relaciones con las dos mujeres. Su reacción ante su mujer es directa:

Madre mía. Dan miedo. Espero me perdones molestarte, pero vamos.

La entonces esposa de Ábalos, con una calma a prueba de bombas, respondió:

Y me imagino que él feliz.

🔴 #EXCLUSIVA | Koldo grabó a Ábalos mientras tenía sexo con Jésica y Melisa en Atocha, 25: no fue una trampa de Aldama como declaró el exministro ante el Supremo ✍️ Por @JorgeCalabres y @davidvicente https://t.co/IKukCBbJ02 — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) May 4, 2026

Según discurrían las horas, el ambiente se fue caldeando y a Koldo no le gustaba nada cómo se iban desarrollando los acontecimientos:

Madre mía que imágenes… Por Dios esto no me lo curo. No quiero problemas. Me quiero ir, pero no puedo.

Patricia, alarmada, escribió a Koldo:

Me intriga la imagen que estás viendo para que te quieras ir con todo lo que has visto.

Y la respuesta de Koldo, corta y contundente:

Para flipar.

Minutos después, escuchados los audios que Koldo le ha enviado a la esposa de Ábalos, esta se reitera en que los gemidos de las mujeres no eran reales ni naturales.

Aun así, Koldo insiste en decir que el ministro se lo está pasando bomba y que la chica con la que estaba en ese momento no estaba fingiendo.

Patricia Uriz, que ya tenía claro con quiénes se lo estaba montando su marido, escribió con contundencia:

Se dedican a eso.

Según las informaciones, fue el propio Koldo quien pagó 400 euros a cada una de las prostitutas por orden de su jefe.

Este episodio resulta especialmente explosivo porque contradice frontalmente la versión que José Luis Ábalos ha mantenido ante el Tribunal Supremo.

El exministro intentó presentarse como víctima de una trampa urdida por el empresario Víctor de Aldama, asegurando que le colocaron a Jésica para comprometerle y controlarle.

Sin embargo, las grabaciones y mensajes demostraron que Aldama no estuvo presente aquella noche, que fue Koldo quien organizó y pagó el encuentro y que Ábalos participó de forma consciente y voluntaria en la cita.

Este nuevo capítulo convierte el caso Koldo en uno de los más sórdidos de la reciente historia política española. Ya no solo se habla de presuntas mordidas millonarias y contratos irregulares de material sanitario.

Ahora se entra de lleno en un terreno de fiestas sexuales, grabaciones ocultas y traiciones entre quienes supuestamente eran uña y carne.