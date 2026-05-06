Calabrés estalla contra el hijo de Ábalos por sus acusaciones: «Demostramos las mentiras de tu padre»

Ha dicho basta.

El subdirector de El Español, Jorge Calabrés, no ha tragado con las acusaciones de Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, por los mensajes publicados por el diario que han desvelado la ‘vida padre’ que se dio quien fuera hombre fuerte de Pedro Sánchez.

El hijo del exsecretario de Organización ha asegurado que hay mucha leyenda sobre su padre e impulsa la tesis de la defensa en el Supremo de que la ya famosa Jésica era un «caballo de Troya» de Víctor de Aldama para controlar y chantajear al exministro.

Sin embargo, en su participación en Código 10 fue más allá y pasó al ataque contra el periodista y el medio de Pedrojota.

Los copresentadores Nacho Abad y David Alemán le preguntaron sobre un ‘encuentro’ que tuvo en el piso de Atocha, 25 (Madrid), con Jésica y otra mujer de nombre Melissa, y comentaron que en una publicación aseguraron que Koldo García pagó 400 euros a cada una por haber tenido relaciones sexuales.

Tras esto, el hijo de Ábalos se mostró indignado y afirmó que «El Español publica basura».

«Llevamos desde el mes de marzo leyendo basura, vale. Fotos de mi padre íntimas, de viajes, que, por cierto, no tenemos. Calabrés, te equivocas. Yo no tengo ese material, no lo tenemos ninguno. Estaban en las memorias y las tenía la UCO. Mi padre no tiene nada, estás guarreando en el cajón de la ropa interior de mi padre. Tienes las fotos de toda mi familia, sus viajes, ojito con lo que estás publicando».

La respuesta de Calabrés no se hizo esperar y, desde su perfil en X, se mostró contundente ante las palabras de Víctor Ábalos:

«Basura es leer lo que he tenido que leer en esos mensajes. Basura es ver las imágenes que he tenido que ver.

Publicamos información para demostrar las mentiras de tu padre y la corrupción en el Ministerio de Transportes y en el Gobierno de Pedro Sánchez, Víctor».