Aldama puede librarse de la cárcel, Ábalos y Koldo no

El juicio por la trama de las mascarillas en el Tribunal Supremo entra en su recta final con una diferencia abismal en las expectativas de los tres principales acusados.

Víctor de Aldama, el comisionista que ha colaborado activamente con la investigación, podría eludir el ingreso en prisión incluso en caso de condena. Por el contrario, José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre se enfrentan a peticiones fiscales muy elevadas que, previsiblemente, les llevarán a la cárcel.

La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido en sus conclusiones definitivas una petición de 7 años de cárcel para Aldama por delitos de organización criminal, aprovechamiento de información privilegiada y cohecho.

Aunque no ha rebajado ulteriormente la pena, tanto la acusación popular del PP como la defensa del empresario insisten en que su amplia colaboración —que incluyó el reconocimiento de los hechos y aportación de documentación clave— debe ser valorada como atenuante muy cualificada.

Esto permitiría al tribunal aplicar una reducción de pena que dejaría la condena final por debajo de los dos años, umbral a partir del cual se evita el ingreso en prisión (salvo que se aprecien otras circunstancias).

En cambio, para el exministro de Transportes José Luis Ábalos la Fiscalía mantiene 24 años de prisión, y para su exasesor Koldo García, 19 años y medio. Las acusaciones incluyen organización criminal, cohecho, malversación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. El PP, como acusación popular, ha endurecido incluso su petición contra ambos, llegando hasta los 30 años en algunos escenarios.

¡Qué sórdido! Koldo pilló a Ábalos en plena orgía con dos prostitutas y se lo retransmitió a su mujer https://t.co/fk8F4F30wQ — Periodista Digital (@periodistadigit) May 5, 2026

Víctor de Aldama ha sido el gran “arrepentido” de la causa. Su declaración y la documentación aportada han sido fundamentales para destapar la trama y abrir líneas de investigación adicionales, como el supuesto amaño de obras públicas. Fuentes jurídicas consultadas señalan que el tribunal tiene margen para apreciar esa atenuante de forma cualificada, lo que explicaría por qué el empresario, a diferencia de sus compañeros de banquillo, mantiene una estrategia orientada a minimizar su condena.

Ábalos y Koldo, por su parte, han mantenido una línea de defensa basada en la negación de los hechos y en cargar responsabilidades hacia otros. Sus declaraciones en el Supremo han incluido cruces de reproches, audios controvertidos y explicaciones sobre su relación personal y profesional que no han logrado conmover a la Fiscalía.

La diferencia en las peticiones y en la valoración de la colaboración deja en manos del Tribunal Supremo la decisión final. Si los magistrados siguen el criterio de la acusación popular y de la defensa de Aldama, el empresario podría recibir una condena sustituible.

Para Ábalos y Koldo, en cambio, las elevadas penas solicitadas y la falta de arrepentimiento hacen muy difícil evitar la entrada en prisión.

Este desenlace desigual en el ‘caso mascarillas’ —uno de los principales escándalos de corrupción vinculados a la gestión de la pandemia— pone de relieve cómo la actitud procesal de los acusados puede marcar la diferencia entre libertad y cárcel, incluso cuando los hechos investigados son los mismos.