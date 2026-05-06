Sánchez ‘rescata’ a Simón para generar miedo por el hantavirus y distraer de lo de Ábalos y Begoña

Pedro Sánchez no tiene líneas rojas.

Y cada vez se supera más.

El irresponsable presidente del Gobierno es capaz de fomentar una nueva pandemia para que no se hable de la corrupción que salpica a su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo.

La crisis del crucero MV Hondius tiene en vilo a medio mundo porque se trata de una situación particular: el contagio de una enfermedad poco común en un espacio cerrado. Y de lujo, además. Hasta el momento, se han detectado ocho casos de hantavirus, incluido un hombre ingresado en un hospital de Zúrich, que había sido pasajero del crucero, pero que abandonó la embarcación antes de que estallara el asunto. Además, el médico a bordo del crucero va a ser evacuado en avión en breve.

Para echar más leña al fuego, la OMS ha indicado que la cepa de este brote sería la de los Andes, la transmisible de humano a humano.

Y, en medio de todo, la gestión política, como es habitual bajo Sánchez, ha sido esperpéntica.

Basta con escuchar al presidente canario, Fernando Clavijo, afirmando que ni la ministra de Sanidad, Mónica García, ni nadie del Gobierno se ha puesto de acuerdo con él para conocer el plan de acción, los detalles de la situación y los requerimientos necesarios para atenderla.

Para más inri, han destado una ola de miedo al recuperar a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), a quien todos los españoles recuerdan por su «genial» afirmación al inicio de la pandemia de coronavirus sobre cómo apenas iba a afectar a nuestro país. Ahora ha dicho: «No creo que vaya a suponer un riesgo para España en absoluto».

Al ver todos estos elementos, no podemos dejar de pensar que desde Moncloa quieren usar esta emergencia sanitaria como una cortina de humo para que la corrupción que afecta al Gobierno y que está siendo judicializada pase a un segundo plano.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este miércoles, 6 de mayo, junto al abogado Fernando Fanego.