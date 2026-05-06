Juanma Moreno augura adelanto electoral si destroza a ‘Chiqui’ Montero y Sánchez este 17-M

Lo tiene claro.

Juanma Moreno Bonilla sale a ganar y sabe que el PSOE lo tiene crudo. En una entrevista para ‘COPE’ este miércoles 6 de mayo de 2026, el presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, mostró su optimismo ante la cita con las urnas el próximo 17-M.

En plena campaña electoral, el popular se presentó ilusionado y confiado. Y afirmó que contempla tres opciones tras la convocatoria electoral. Una mayoría absoluta, un pacto con otra formación o gobernar en solitario si se quedase a pocos escaños de lograr esa mayoría.

Aunque reconoció que alcanzarla es complicado y dependerá de la participación y la propia ley d’Hondt, en los que hay cuatro escaños fundamentales que están en juego en cuatro provincias.

Además, condicionó los resultados al futuro de España, lo que supone un auténtico plebiscito para medir el desgaste del sanchismo. El presidente andaluz consideró que, tras las derrotas de socialistas en Extremadura, Aragón y Castilla y León, un resultado demoledor en Andalucía, por su importancia demográfica y económica, podría desencadenar en un adelanto electoral a nivel nacional el próximo otoño.

En cuanto a la sanidad, Moreno defendió que, se encuentra mejor que antes aunque existen problemas como el envejecimiento de la población y la falta de profesionales. En este sentido, subrayó la inversión de su gobierno, con 100 infraestructuras sanitarias nuevas y un incremento de 30.000 profesionales, sacando pecho de apostar por la sanidad pública. Acusó a María Jesús Montero de instalarse en la falsedad tras las afirmaciones de la candidata socialista sobre la privatización de la sanidad.

«¿A quién se le pide una tarjeta de crédito para un servicio público? ¿Qué hospital público se ha vuelto privado?», cuestionó el popular.

El presidente de la Junta sacó a la luz la etapa de los gobiernos socialistas y la gestión de la exconsejera Montero. Afirmando que ella despidió a 7.773 profesionales sanitarios y realizó «el mayor recorte que se ha producido en el sistema público de salud”.