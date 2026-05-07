Ábalos organizó una bacanal con seis put*s en pleno toque de queda para Koldo, el guardia civil Villalba y el amigo chino de ZP

Ni el hantanavirus puede tapar el escándalo.

Mientras España sufría el encierro más duro de la pandemia, el entonces ministro de Transportes y su mano derecha montaron una fiesta privada de lujo saltándose todas las normas covid.

Cena en uno de los restaurantes más caros de Madrid acompañados de seis escorts de alto standing. Todo pagado y coordinado por Koldo García.

Según la exclusiva de ‘El Español‘, que ha tenido acceso a los whatsapps del exasesor del que también fuera secretario de Organización del PSOE, la noche del 11 de marzo de 2021 José Luis Ábalos organizó una cena en el exclusivo restaurante Kabuki del Hotel Wellington (calle Velázquez, Madrid) a la que asistieron nueve personas: Ábalos, Koldo, el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, el empresario chino Miguel Duch (amigo y socio de José Luis Rodríguez Zapatero) y seis prostitutas de lujo: Tiara, Mafer, Iza, Syndi, Laura y ‘La Niña’.

En esa fecha Madrid tenía toque de queda, los restaurantes debían cerrar a las 23:00 y el aforo interior estaba limitado a cuatro comensales por mesa. Nada de eso importó al poderoso ministro de Sánchez.

Cómo se organizó la juerga

El día anterior, el 10 de marzo, Koldo ya estaba coordinándolo todo con Tiara, una madame de confianza de la trama. Le pidió «5 y tú» (cinco chicas más ella) y dejó claro el objetivo: que los invitados «se vayan contentos» porque «me portaré bien».

La cena empezó a las 20:30. Pasadas las 23:00, cuando ya había saltado el toque de queda, cada uno se fue con su chica. Koldo pagó 1.200 euros en efectivo a la madame por los servicios de las seis escorts.

Koldo llegó a su casa a las 03:34 de la madrugada. La mujer de Ábalos le había estado bombardeando a mensajes de preocupación desde las 00:40. Su respuesta: «Estoy agotado».

Víctor, hay más imágenes para ti. Esta noche sabrás junto a todos los españoles lo que hacía tu padre, superministro y secretario de Organización del PSOE, durante la pandemia. https://t.co/iZtGdwCOLc — Jorge Calabrés (@JorgeCalabres) May 6, 2026

Al día siguiente, una de las prostitutas acudió directamente al Ministerio de Transportes, donde Koldo le entregó más dinero en efectivo. Posteriormente, intentó colocarla como secretaria en el departamento. Todo muy normal.

Los invitados estrella

Rubén Villalba: Comandante de la Guardia Civil, suspendido de empleo y sueldo, investigado en el caso Koldo por presuntas comisiones y por facilitar terminales seguros a la trama. Enlace entre Koldo, Aldama y la Benemérita. Experto en antiterrorismo que había estado destinado en Venezuela.

Miguel Duch (Fangyong Du): Empresario chino cercano a Zapatero. El CNI le considera un espía de Pekín y le bloqueó la nacionalidad española por seguridad nacional. Defendía intereses chinos y de constructoras que recibían adjudicaciones del Ministerio de Ábalos.

Esta nueva bomba llega en plena recta final del juicio contra Ábalos y Koldo por el caso mascarillas, donde ambos siguen negando cualquier irregularidad.