A Sánchez se la suda el hantavirus, solo preocupa la sentencia de Ábalos en el Supremo

El barco infectado llegará a Canarias este domingo por la mañana y la sensación de la gran mayoría de las personas es que no estamos preparados y que existe el miedo de vivir algo similar a la pandemia, pese a que hay elementos bastante diferenciados.

A Pedro Sánchez le importa poco o nada la vida de las personas y lo vuelve a demostrar con su decisión de recibir al MV Hondius sin consultar con el presidente canario, Fernando Clavijo, y sin dar detalles de la operación. Ya sabemos que eso de la democracia y la transparencia le va muy poco.

Lo cierto es que, con la maniobra —España no tiene obligación legal de recibir la embarcación—, logra instaurar el miedo en la población y evitar que se hable de lo que está pasando en el Supremo, donde el juicio a su exsecretario de organización del PSOE y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, está ya prácticamente visto para sentencia.

Y todos los expertos judiciales coinciden en que la cosa no pinta bien para el ministro putero, como lo definió Alsina.

El marido de Begoña sabe que una condena a Ábalos y a Koldo le deja mal parado porque aumenta la probabilidad de que el exministro colabore con la justicia y tire de la manta, llevándose por el medio a medio PSOE.

Además, el calvario judicial de Sánchez apenas ha comenzado. La posible financiación irregular de su partido se está investigando y el caso de su mujer podría implicarlo de lleno. El banquillo cada vez parece menos una probabilidad y más una certeza.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este jueves, 7 de mayo, junto al líder del PP en Getafe, Antonio José Mesa.