Vito Quiles revive con Alfonso Rojo cómo fue el encontronazo con Begoña Gómez: «Entró en pánico al verme»

Vito Quiles nació en Elche (Alicante) en el año 2000. Tras cursar el bachillerato en un colegio de su ciudad natal, estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Desde sus primeros años como universitario mostró interés por la política y la comunicación digital.

Durante la pandemia de Covid-19 inició su actividad profesional como reportero de EDA TV, medio fundado por el periodista Javier Negre. Desde esta plataforma, Quiles comenzó a cubrir la actualidad política, particularmente desde el Congreso de los Diputados, transmitiendo sus encuentros y preguntas a políticos a través de sus redes sociales.

Fue nombrado responsable de comunicación de Se Acabó la Fiesta, la agrupación de electores liderada por Alvise Pérez, e integró la lista en las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 como número 57.

En octubre de 2025 inició una gira universitaria por España inspirada en el modelo del activista estadounidense Charlie Kirk a la que llamó ‘España combativa‘, una iniciativa que buscaba defender la libertad de pensamiento y romper con el monopolio ideológico en los campus públicos.

En esta entrevista con Alfonso Rojo para ‘Tiempo de Hablar‘ deja varios titulares:

«Yo sí soy periodista, la fontanera del PSOE sí que no es periodista». «Los medios de comunicación están muy desconectados de la realidad de la calle». «Quien haya podido ver mi vídeo de Begoña podrá ver que yo no me acerqué a menos de un metro de la mujer del presidente». «Es material y físicamente imposible que yo haya podido ponerle la mano encima a Begoña Gómez». «Se me intenta colocar ese sambenito de la agresión para exculpar a Begoña Gómez del gran peso de la corrupción que tiene sobre ella misma». «Me tuve que poner a cuatro patas porque era la única forma de escapar de allí porque esas dos charos eran un peligro». «Esas dos mujeres me estaban hostigando, golpeando, zarandeando y hasta me quitaron el teléfono móvil». «Me enteré de dónde estaba Begoña Gómez porque me escribieron y la persona que lo hizo se dedica a la política». «Yo no pago por la información que recibo». «Escuché en el telediario de Telecinco que a mí el Gobierno me había calificado como un nazi moderno con una red de espionaje y de seguimiento contra gente del Ejecutivo». «A mí me informa gente que está hasta las narices de este Gobierno y de quienes le apoyan». «No sé qué es lo que quería hacer en aquel restaurante Begoña Gómez». «Begoña Gómez se quedó blanca cuando me vio y le entró pánico». «Todo el incidente no duró más de 5 o 6 minutos». «No hay cortes en el vídeo, lo que pasa es que a mí me quitan el teléfono en un momento y no puedo seguir grabando». «Aún no he denunciado, pero sí que vamos a emprender acciones legales contra la mujer del presidente del Gobierno por falso testimonio». «Es grave que se vaya diciendo por los telediarios que he agredido a la mujer del presidente del Gobierno». «Han pasado poco más de dos años desde que Begoña Gómez fuese imputada y a ni un solo periodista se le ha ocurrido ir a preguntarle a la mujer del presidente por estos hechos». «Los periodistas de los medios generalistas no hacen periodismo, hacen relaciones públicas». «Risto nunca me ha llevado para contar mi versión sobre lo que pasó con Sarah Santaolalla». «A mí me silencian cuando he sido la víctima de insultos como cuando Óscar Puente me llamó ‘saco de mierda’». «El show del cabestrillo le sirvió a Sarah Santaolalla para vender su sainete por los medios de comunicación, pero no ante la jueza». «Nunca he estado en ningún partido, no he militado y no tengo interés en presentarme en ningún sitio». «Dicen que el PP me pagó una barbaridad por participar en un acto electoral y lo cierto que a mí no me pagaron nada». «No soy millonario, por más que en TVE hayan dicho que yo haya cobrado 700.000 euros, vivo en un piso compartido con amigos de toda la vida». «Han llegado a vigilarme y a veces hasta de forma descarada. En el Senado llegue a tener a dos policías que me seguían para que no me acercase a los senadores o a preguntarle a algún ministro». «Tengo ocho expedientes abiertos en el Congreso porque dicen que reviento ruedas de prensa, algo que nunca he hecho». «Pretenden echarme del Congreso, pero no por los cauces legales». «Es verdad que no soy cómodo para el Gobierno Sánchez». «Los del PSOE, cuando ya no esté Sánchez, van a seguir siendo unos sinvergüenzas».

Desde su estreno, ya han pasado por este espacio de ‘Periodista Digital’ auténticos tiburones de la política de la talla de Santiago Abascal, Ramón Tamames o Esperanza Aguirre, José Luis Balbás, Inocencio Arias, Jaime Mayor Oreja, el coronel Pedro Baños…