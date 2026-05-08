El Gobierno Sánchez nos miente con el hantavirus, sabe que lo sabemos y no le importa

Con estas cosas hay que ser serios.

No es el covid. No es una pandemia. No debimos recibir el crucero infectado.

Es normal que reine el pánico cuando un personaje como Fernando Simón vuelve a la palestra pública para afirmar que la cosa no es tan grave. Y lo es todavía más cuando al frente de todo están Pedro Sánchez y la MEMA, Mónica García, cada uno más pendiente de sus agendas personales que de la vida de los españoles.

De acuerdo con las malas lenguas, la Médica y Madre tiene el ojo puesto en conseguir un cargo en la OMS. Sea cierto o no, el hecho de que tenga a los médicos en huelga por su incapacidad no calma a nadie. Especialmente porque está más pendiente de su papel como oposición a Isabel Díaz Ayuso que de hacer su trabajo.

Del otro lado tenemos al marido de Begoña.

Desaparecido desde el comienzo de la crisis con el MV Hondius, está clarísimo que el líder del PSOE está intentando usar esta situación como una cortina de humo. Sánchez no tiene ningún límite ético ni moral, por lo que no tiene reparos en usar cualquier fenómeno fortuito para sacar algún rédito.

Y lo del hantavirus le ha venido como agua de mayo. Ha tenido la suerte de que haya surgido en medio del juicio a su antiguo hombre de confianza, exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Lo que ha salido del proceso judicial deja en muy mal lugar tanto al Gobierno de Sánchez como al partido de Ferraz.

Y vienen más procesos judiciales en camino.

Lo cierto es que Sánchez nos miente con el hantavirus porque le conviene el caos y el ruido. Y lo grave es que sabe que lo sabemos y no le importa.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este viernes, 8 de mayo, junto al diputado de VOX Ignacio Hoces.