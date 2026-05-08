Jorge Calabrés amenaza al hijo de Ábalos por negar la fiesta de su padre con seis p*tas: «Habrá más»

La historia de la fiesta de José Luis Ábalos con seis prostitutas desató una tormenta brutal.

El hijo del exministro de Transportes, Víctor Ábalos, fue al programa que más ha masajeado a su padre, ‘Todo es mentira‘ (Cuatro), para intentar desmentir la publicación de Jorge Calabrés en ‘El Español‘:

Es un bulo más de los que viene recibiendo mi padre. He leído el artículo y es interesante porque creo que solo sale en un chat la palabra José. Ya parece que cualquier José que aparece en España es mi padre. Ese José no es mi padre, es un amigo de Koldo, que es seguridad».

Víctor Ábalos también ha querido señalar que el autor de la noticia no se puso en contacto con él para contrastar la información:

Jorge Calabrés, autor de la noticia, jamás se ha puesto en contacto para contrastar una noticia. Es más, hasta que publicó el bulo de Torrente se lo desmentí y cortó el contacto conmigo.

Víctor Ábalos en #TodoEsMentira: «Lo de la cita de mi padre con 6 prostitutas es un bulo». #TEM7M pic.twitter.com/y13YGFd4gT — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) May 7, 2026

Para el hijo de Ábalos, lo que está persiguiendo el medio de Pedrojota es evitar acabar pringado en los tribunales:

Están buscando evitar una demanda como un cajón. Es monstruoso lo que están haciendo y lo saben, y les va a salir muy caro. Dijo Calabrés el otro día que yo tengo fotos de mi padre que está publicando y yo no tengo ninguna foto, están en las memorias que requisó la UCO.

Por su parte, el aludido, Jorge Calabrés, no dudó en salir a la palestra para anunciar que no solamente el vástago del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE estaba mintiendo como un cosaco, sino que además saldrán más publicaciones sobre otras bacanales que tuvo José Luis Ábalos: