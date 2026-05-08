Ketty Garat vaticina a Alfonso Rojo el próximo escándalo de Pedro Sánchez: «Se va a hablar mucho…»

Ketty Garat (Ferrol, 1982) es una periodista española.

Es licenciada en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos, y ha colaborado en múltiples medios de comunicación, como la agencia de noticias Servimedia, la cadena COPE y Popular TV. También fue cronista parlamentaria en Libertad Digital. Actualmente, es adjunta al director de The Objective.

Sus investigaciones sobre la trayectoria del exministro José Luis Ábalos destaparon una compleja red de corrupción que salpica a gran parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Pero Garat tuvo que pagar un alto precio por su compromiso con la verdad: sufrió presiones, campañas de descrédito por parte de otros ‘periodistas’ e incluso denuncias judiciales, aunque ninguna prosperó.

Sin embargo, su valentía ha tenido recompensa: sus reportajes han sido fundamentales para la imputación del antiguo hombre de confianza de Sánchez.

Visita el plató de Periodista Digital para presentar su libro Todos los hombres de Sánchez: Cómo se organizó la mayor trama de corrupción de la historia de la democracia en España, un trabajo imprescindible para entender quién manda, cómo y con qué complicidades se ha generado la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo.

Protagoniza un Tiempo de hablar imperdible.

En su conversación con Alfonso Rojo ha dejado una gran cantidad de frases contundentes, dignas de titulares: