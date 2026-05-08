Ketty Garat vaticina a Alfonso Rojo el próximo escándalo de Pedro Sánchez: «Se va a hablar mucho…»

Ketty Garat (Ferrol, 1982) es una periodista española.
Es licenciada en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos, y ha colaborado en múltiples medios de comunicación, como la agencia de noticias Servimedia, la cadena COPE y Popular TV. También fue cronista parlamentaria en Libertad Digital. Actualmente, es adjunta al director de The Objective.
Sus investigaciones sobre la trayectoria del exministro José Luis Ábalos destaparon una compleja red de corrupción que salpica a gran parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Pero Garat tuvo que pagar un alto precio por su compromiso con la verdad: sufrió presiones, campañas de descrédito por parte de otros ‘periodistas’ e incluso denuncias judiciales, aunque ninguna prosperó.
Sin embargo, su valentía ha tenido recompensa: sus reportajes han sido fundamentales para la imputación del antiguo hombre de confianza de Sánchez.
Visita el plató de Periodista Digital para presentar su libro Todos los hombres de Sánchez: Cómo se organizó la mayor trama de corrupción de la historia de la democracia en España, un trabajo imprescindible para entender quién manda, cómo y con qué complicidades se ha generado la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo.
Protagoniza un Tiempo de hablar imperdible.
En su conversación con Alfonso Rojo ha dejado una gran cantidad de frases contundentes, dignas de titulares:
«Yo he sido atacada; ha habido una cacería mediática y política por publicar antes que nadie informaciones sobre Ábalos»
«Risto ha vejado mi trabajo y se ha burlado de mí. No me afecta porque no es periodista»
«Risto no es periodista. Es un publicista que se dedica a hacer entretenimiento»
«Cuando la APP le dio el premio a Ábalos me quejé; era una afrenta»
«Me han atacado periodistas que ejercieron de mamporreros al servicio del poder»
«Todavía hay periodistas que a día de hoy dicen que nuestras informaciones, ya contrastadas, son bulos»
«Hay medios y periodistas que son financiados por el Gobierno, curiosamente los que más me atacaron»
«No he pagado ni una vez por la información que he publicado»
«La historia de este libro, y la mía, es la de la honestidad y la honradez. Nunca engañé a mis fuentes»
«Mis fuentes reconocen mi honradez y compromiso por contar la verdad»
«Vende mucho más la honestidad y la honradez que el dinero»
«Todavía no se han dado cuenta de la información que hay en el libro. La parte final es definitiva»
«Muchos de los periodistas que dicen ahora que destaparon la trama Ábalos lo intentaron tapar»
«Yo en 2021 tenía mucha información, pero me centré en las razones políticas de la caída de Ábalos, no en la sordidez»
«La sordidez de Ábalos es contraproducente: el verdadero problema de las prostitutas es quién las paga»
«Las razones que yo creía que provocaron la caída de Ábalos en 2021 no son las verdaderas. Intentaron hacer una operación para que no pasara de la prostitución»
«Pedro Sánchez es el gran responsable; tenía información de lo que ocurría»
«Santos Cerdán me dio información para intentar teledirigir mi investigación»
«El mayor premio es ver desfilando en el Supremo a las personas que investigué»
«Ábalos y Cerdán eran los custodios de las cajas ‘A’ y ‘B’ del PSOE»
«Me llegaron a decir: ‘Ketty, te estás cargando al PSOE, ¿qué coño haces?’»
«Pedro Sánchez puede terminar imputado, tanto por la trama Ábalos-Koldo como por la causa de su mujer»
«Se va a hablar mucho en los próximos meses y en los próximos años de la trama del petróleo»
«Yo creo que se va a demostrar la financiación irregular del PSOE»
«El más listo es Zapatero, Sánchez el que menos escrúpulos tiene y Ábalos el mejor actor»