'LA BURBUJA'

¡Marlaska se niega a ir a un funeral para no ser abucheado!

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Ana Rosa tritura a Sánchez por su indignidad con los guardias civiles asesinados en Huelva

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Lo de este fin de semana ha sido patético, pero esa es la tónica habitual del Gobierno de socialistas y mangantes.

Las críticas las centramos, como no puede ser de otra forma, en el miserable ministro Marlaska, que ni se ha dignado a ir al funeral de los dos guardias civiles asesinados por los narcos en la costa de Huelva.

Las palabras hacia este tipejo desde los medios están siendo, atendiendo a toda lógica, durísimas.

En ‘La Burbuja’ de Periodista Digital analizamos este asqueroso caso al detalle. Los ciudadanos de este país deberían correr a semejante tipejo a gorrazos hasta echarle del ministerio. Por cobarde e indigno.

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