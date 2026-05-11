¡Marlaska se niega a ir a un funeral para no ser abucheado!

Lo de este fin de semana ha sido patético, pero esa es la tónica habitual del Gobierno de socialistas y mangantes.

Las críticas las centramos, como no puede ser de otra forma, en el miserable ministro Marlaska, que ni se ha dignado a ir al funeral de los dos guardias civiles asesinados por los narcos en la costa de Huelva.

Las palabras hacia este tipejo desde los medios están siendo, atendiendo a toda lógica, durísimas.

En ‘La Burbuja’ de Periodista Digital analizamos este asqueroso caso al detalle. Los ciudadanos de este país deberían correr a semejante tipejo a gorrazos hasta echarle del ministerio. Por cobarde e indigno.