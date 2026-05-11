Ni el paripé del hantavirus evitará el descalabro de Sánchez y Montero en Andalucía

Rumbo al despeñadero.

Así va ‘Chiqui’ Montero a las elecciones de este domingo en Andalucía. La cortina de humo del hantavirus no ha servido ni para impulsar la campaña de la exministra ni tampoco para distraer la atención sobre el juicio a José Luis Ábalos en el Supremo.

Todas las encuestas ofrecen la misma tendencia: Juanma Moreno Bonilla ganará las elecciones y el PSOE roza su peor resultado histórico en una comunidad que fue un bastión socialista antes de la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa.

La gran pregunta es si el popular podrá revalidar su mayoría absoluta o dependerá de VOX para formar gobierno.

En medio de la campaña tenemos el juicio a quien fuera la mano derecha del marido de Begoña, José Luis Ábalos, por las irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, una derivada de la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo.

El proceso judicial está visto para sentencia y todo apunta a que será condenatoria. Aunque no se espera que la sentencia se produzca esta semana, lo visto y escuchado en el Supremo seguirá teniendo repercusiones en el escenario político, y todavía faltan los juicios sobre otras derivadas de la trama.

Lo cierto es que Chiqui Montero va rumbo al despeñadero, Sánchez se comerá otra derrota electoral —es un perdedor empedernido de elecciones— y la cortina de humo del hantavirus no servirá para evitarlo.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este lunes, 11 de mayo, junto al sociólogo y analista político Alberto Sotillos.