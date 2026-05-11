Jorge Azcón exige la dimisión de Pilar Alegría tras confirmarse la juerga de Ábalos en el Parador de Teruel: «Hoy es el día»

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, no se ha andado con rodeos y ha exigido la dimisión de la líder del PSOE en la comunidad, Pilar Alegría, tras conocerse la exclusiva de El Español sobre la juerga del exministro José Luis Ábalos en el Parador de Teruel.

El presidente de la autonomíoa ha dicho que “hoy es el día” para que la exministra y exportavoz del Gobierno cumpla su palabra después de que, según sostiene, se haya confirmado la orgía de quien era la mano derecha de Pedro Sánchez en el establecimiento turolense en plena pandemia.

Para el líder popular, «hoy no existen dudas» de que «aquella orgía existió» y de que el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, no solamente incumplió las normas sanitarias de la covid-19, sino que además «pagaba con dinero público los viajes de prostitutas».

La clave política está en una promesa que Alegría hizo en sede parlamentaria. En aquella comparecencia defendió que no tenía constancia de ningún tipo de juerga y llegó a poner en duda que pudiera enterarse de algo que, según ella, no había ocurrido. Ahora, el popular la retrata al recuperar esa declaración:

«La señora Alegría miró para otro lado y dijo en la comisión de investigación del Senado que dimitiría si se demostraba lo ocurrido. Hoy es el día. Nos ha mentido a todos los aragoneses. Ocurrió a escasos metros de donde ella estaba», ha subrayado.

Azcón ha reaccionado así tras las últimas informaciones que apuntan a «encuentros de carácter personal» del exministro de Transportes durante su estancia en Teruel y recogen el pago de billetes de tren para varias personas vinculadas a ese episodio. El presidente aragonés resalta que esos datos confirman que Pilar Alegría no dijo la verdad cuando negó en el Senado que hubiera existido una fiesta en el Parador.

El popular ha insistido en que el asunto no solo afecta a la credibilidad de Alegría, sino también a la imagen de Teruel. En sus declaraciones ha expresado indignación porque el Parador de la capital aragonesa quede asociado a una fiesta ligada a Ábalos y a su entorno. Para Azcón, el daño reputacional para la ciudad es evidente y no lo compensa ninguna explicación política.

El caso vuelve a situar en el centro del debate uno de los episodios más incómodos para el PSOE en Aragón y para el Gobierno central.

Cabe resaltar cómo Alegría escaló posiciones tras el incidente. En ese momento era delegada del Gobierno en Aragón y pasó a ser ministra y portavoz del Ejecutivo, secretaria general del PSOE aragonés y candidata fallida en las pasadas elecciones en la comunidad.

Pero no ha sido la única. Óscar López, entonces presidente de Paradores, también ascendió en la escala política y, como Alegría, habría mentido en el Senado.

También recuerda que Ábalos formaba parte del mando único durante el primer estado de alarma, lo que hace todavía más sangrante el asunto.