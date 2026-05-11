Lluvia de palos a Óscar Puente por sus ataques al físico de dos mujeres del PP: «Decadencia absoluta»

El ministro tuitero no escarmienta.

Óscar Puente ha retomado su habitual tono de matón en las redes sociales. Pero ahora lo ha aderezado con toques machistas que tanto critica en los demás.

La última burrada del ministro de Transportes, que tiene las vías ferroviarias y las carreteras en un estado paupérrimo, ha sido meterse con dos mujeres del Partido Popular a cuenta de su físico.

El mismo que luego fue llorando a los platós porque en las plataformas digitales también le descalificaban por su apariencia no ha tenido reparos en juzgar cómo lucen otras personas.

El bulldog de Pedro Sánchez comentó un tuit de Paco Alonso en el que afirmaba que se había impresionado al ver unas declaraciones de la directora gerente de la Gerencia Regional de Salud, Violeta Martínez.

«Me he quedado loco viendo las declaraciones de Violeta Martínez, directora gerente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León».

Sin embargo, el socialista fue todavía más allá y citó a otra mujer del PP, Isabel Tocino —exministra de Medio Ambiente entre 1996 y 2000—, para sumarse a la burla de Alonso.

Pero los usuarios de X (antes Twitter) no dejaron pasar la machistada de Puente, que recibió una lluvia de palos por su última pifia:

¿Cuándo se normalizó que un ministro del Gobierno de España haga mofa del físico de mujeres del Partido Popular? Nadie , absolutamente nadie, del Gobierno ha ido al funeral por los dos guardias civiles asesinados en acto de servicio, pero este ministro tiene tiempo para reírse… pic.twitter.com/u53JBQpTjE — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) May 10, 2026

⭕️ Ojo. Que Oscar Puente (ministro de España) hace mofa del físico o estilismo de varias mujeres. El Brad Pitt Austrolopithecus… pic.twitter.com/Glct1x0ceV — Pablo Cambronero 🇪🇦 (@PabloCamPiq) May 10, 2026

Se abre la veda:

Llamar a @oscar_puente_ oscargután no es un insulto, solo es pagarle con su misma moneda… pic.twitter.com/F0G0yJkNPU — Carlos Fernández (@CarlosF66089689) May 10, 2026

Óscar Puente burlándose del aspecto físico de dos mujeres de la derecha. Qué ministro más gracioso tenemos. Cualquiera diría que hace apenas unos meses 46 personas perdieron la vida por su incompetencia. pic.twitter.com/wAr5D9o9z7 — Emilio Montilla (@EmilioMontilla_) May 10, 2026

Isabel Tocino fue la segunda mujer académica de la Real Academia de Doctores y fundadora de la Asociación Celíaca de España hace casi 50 años. Doctora, profesora de la Complutense y empresaria. Negoció el Protocolo de Kioto. Óscar Puente hace chistes y pone memes en X — Histeria Gulag (@HGulag) May 10, 2026

Oscar, hijo de mi vida, ¿pero cómo puedes criticar el físico de nadie? que eres esto 👇 pic.twitter.com/Q8dO5PBDN6 — Roberto (@rcastanon1969) May 10, 2026

Ministro, lo cierto es que esa insinuación sobre el físico de dos personas está fuera de lugar y además, siendo ambas mujeres, tiene un tufillo machista que como que no — Er Piti (@piticolajets) May 9, 2026

Es usted una absoluta vergüenza para todos los que somos de izquierdas. — Andrés Pérez (@AndresPerezRob) May 10, 2026

A ver si salen las feministas a censurar este tuit de mierda. — Álvaro Torres 🇪🇸 (@AlvaroTorres97) May 11, 2026

Que comentario tan feminista señor ministro ya le gustaría a usted llegar al nivel de la señora Tocino,por cierto que has visto en el espejo — Donhuugoo (@donhuugoo07) May 10, 2026

Siempre pensé que un ministro tiene que ser alguien con un mínimo de nivel. Ya veo que la realidad está a años luz de mi pensamiento.

Que pena !! — Tanemateos (@tanemateos) May 10, 2026