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Lluvia de palos a Óscar Puente por sus ataques al físico de dos mujeres del PP: «Decadencia absoluta»

Lluvia de palos a Óscar Puente por sus ataques al físico de dos mujeres del PP: «Decadencia absoluta»
Archivado en: Óscar Puente | Periodismo Online

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El ministro tuitero no escarmienta.

Óscar Puente ha retomado su habitual tono de matón en las redes sociales. Pero ahora lo ha aderezado con toques machistas que tanto critica en los demás.

La última burrada del ministro de Transportes, que tiene las vías ferroviarias y las carreteras en un estado paupérrimo, ha sido meterse con dos mujeres del Partido Popular a cuenta de su físico.
El mismo que luego fue llorando a los platós porque en las plataformas digitales también le descalificaban por su apariencia no ha tenido reparos en juzgar cómo lucen otras personas.

El bulldog de Pedro Sánchez comentó un tuit de Paco Alonso en el que afirmaba que se había impresionado al ver unas declaraciones de la directora gerente de la Gerencia Regional de Salud, Violeta Martínez.

«Me he quedado loco viendo las declaraciones de Violeta Martínez, directora gerente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León».

Sin embargo, el socialista fue todavía más allá y citó a otra mujer del PP, Isabel Tocino —exministra de Medio Ambiente entre 1996 y 2000—, para sumarse a la burla de Alonso.

Pero los usuarios de X (antes Twitter) no dejaron pasar la machistada de Puente, que recibió una lluvia de palos por su última pifia:

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