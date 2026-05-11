El premio de ser ‘testigo’ de la bacanal de Ábalos en el Parador de Teruel: Los repentinos ascensos de Alegría, López, Pardo de Vera y dos asesores

El silencio tuvo premio.

Concretamente, unos ascensos meteóricos.

En plena pandemia de Covid-19, con los españoles confinados, multados por saltarse las restricciones y obligados a cumplir a rajatabla las normas sanitarias, el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, protagonizó una polémica noche en el Parador de Teruel el 15 de septiembre de 2020.

Según cuenta el diario ‘El Español‘, se organizó una fiesta con prostitutas traídas desde Andalucía, con Koldo García coordinando los traslados (incluso pagando billetes de tren), mensajes sobre «repartos» y «cambios» de mujeres, consumo de alcohol y supuestos desperfectos en la suite 101. Al día siguiente, Koldo contactó con altos cargos policiales para «arreglar un problema».

Lo más llamativo no fue solo el escándalo en sí, negado sistemáticamente por los implicados, sino el ‘premio’ posterior para quienes estuvieron presentes o en posiciones clave esa noche y que supieron mantener el pico cerrado: ascensos meteóricos en el Gobierno de Pedro Sánchez y en el PSOE.

Los afortunados del repóker de ascensos