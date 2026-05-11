El premio de ser ‘testigo’ de la bacanal de Ábalos en el Parador de Teruel: Los repentinos ascensos de Alegría, López, Pardo de Vera y dos asesores

El silencio tuvo premio.
Concretamente, unos ascensos meteóricos.
En plena pandemia de Covid-19, con los españoles confinados, multados por saltarse las restricciones y obligados a cumplir a rajatabla las normas sanitarias, el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, protagonizó una polémica noche en el Parador de Teruel el 15 de septiembre de 2020.
Según cuenta el diario ‘El Español‘, se organizó una fiesta con prostitutas traídas desde Andalucía, con Koldo García coordinando los traslados (incluso pagando billetes de tren), mensajes sobre «repartos» y «cambios» de mujeres, consumo de alcohol y supuestos desperfectos en la suite 101. Al día siguiente, Koldo contactó con altos cargos policiales para «arreglar un problema».
Lo más llamativo no fue solo el escándalo en sí, negado sistemáticamente por los implicados, sino el ‘premio’ posterior para quienes estuvieron presentes o en posiciones clave esa noche y que supieron mantener el pico cerrado: ascensos meteóricos en el Gobierno de Pedro Sánchez y en el PSOE.
Los afortunados del repóker de ascensos
- Pilar Alegría: Entonces delegada del Gobierno en Aragón, acompañó a Ábalos en la jornada oficial (acto ferroviario) y pernoctó en el Parador (habitación 208, lejos de la suite 101). Ha negado repetidamente cualquier conocimiento de la fiesta: «No tengo la menor idea», «jamás hubo fiesta con prostitutas» y ha denunciado «machismo» por las preguntas sobre su estancia. Meses después, en 2021, fue nombrada ministra de Educación, portavoz del Gobierno y secretaria general del PSOE de Aragón. Un salto del ámbito regional al núcleo duro del sanchismo.
- Óscar López: Presidente de Paradores en aquel momento. Negó cualquier conocimiento de la juerga, tildándola de «bulos» y «chascarrillos». Poco después se convirtió en jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, sustituyendo a Iván Redondo, uno de los puestos de mayor confianza en Moncloa.
- Isabel Pardo de Vera: Entonces presidenta de Adif, también presente en el Parador esa noche. Ascendió a secretaria de Estado de Transportes tras la salida de Ábalos. Ha sido figura relevante en el Ministerio y ha declarado en diversas causas relacionadas con el ‘caso Koldo’.
- Alfredo Rodríguez: Jefe de prensa de Ábalos y una de las personas del Ministerio en el Parador. Pasó a La Moncloa como director del Departamento de Información Autonómica en la Secretaría de Estado de Comunicación con una retribución cercana a los 100.000 euros brutos anuales)
- Ricardo Mar: Jefe de Gabinete de Ábalos, es decir la persona que se encargaba de organizar su agenda. Mantuvo influencia y acabó como secretario general de Paradores, con cerca de 80.000 euros anuales. La sucesora de Ábalos en el Ministerio también ocupa cargos relevantes en la entidad.