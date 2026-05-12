‘Chiqui’ Montero cava su tumba política al burlarse de las muertes de los guardias civiles en Huelva

No conocen la vergüenza.

Pedro Sánchez y sus acólitos no tienen límites ni reparos a la hora de humillar a cualquiera que sea un estorbo de cualquier tipo o que piense distinto. La última muestra la hemos visto en el último debate de Andalucía antes de las elecciones.

La candidata del PSOE, María Jesús Montero, ha despachado la muerte en servicio de dos guardias civiles como un mero «accidente laboral», desatando una ola de indignación tanto en el candidato de VOX, Manuel Gavira, como en el del Partido Popular, Juanma Moreno Bonilla.

Afortunadamente, no han sido los únicos.

La gran mayoría de medios y periodistas han criticado semejante burrada. Incluso algunos de la ‘Brunete Pedrete’ se han atrevido a señalar el ‘error’ de la exministra de Hacienda.

Y es que lo de ‘Chiqui’ Montero se suma al insulto del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ausentes en el funeral de los guardias civiles.

Lo cierto es que la protagonista de uno de los momentos más indignantes y fríos de una campaña electoral ha cavado su tumba política. Si las encuestas anticipaban un batacazo, el resultado de Montero este domingo puede superar las peores previsiones de Ferraz.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este martes, 12 de mayo, junto al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad.